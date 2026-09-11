مطالبه مردم میامی برای پایان سفرهای اجباری به شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود رستمی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی با اشاره به مطالبات مردم شهرستان، خواستار رسیدگی مسئولان شهرستانی و استانی به این درخواست‌ها شد.

وی با اشاره به مراجعات مردم به دفتر امام جمعه و طرح مطالبات مختلف، اظهار کرد: از مسئولان شهرستانی و استانی و پلیس راهور درخواست داریم برای ایجاد مرکز تعویض پلاک در شهرستان میامی اقدام عاجل داشته باشند.

امام جمعه موقت میامی با بیان اینکه نبود مرکز تعویض پلاک مشکلات زیادی برای مردم شهرستان ایجاد کرده است، افزود: مردم میامی برای انجام امور مربوط به تعویض پلاک ناچارند به شهرهای مجاور مراجعه کنند.

رستمی ادامه داد: این وضعیت موجب تحمیل زمان و هزینه چندین برابری به مردم میامی می‌شود.

وی همچنین نبود آموزشگاه گواهینامه موتورسیکلت را از دیگر مطالبات مردم شهرستان برشمرد و گفت: اگر دغدغه نیروهای راهور و مسئولان این است که جوانان با گواهینامه اقدام به استفاده از موتورسیکلت کنند، باید زیرساخت‌های لازم برای تحقق این موضوع نیز فراهم شود.

امام جمعه موقت میامی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم، افزود: از فرماندار شهرستان و دیگر مسئولان درخواست داریم این دو موضوع را مدنظر قرار دهند.

رستمی با بیان اینکه شایسته نیست مردم میامی برای انجام هر کاری به شاهرود مراجعه کنند، تصریح کرد: باید زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز مردم در خود شهرستان فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه‌ای، اظهار کرد: به لطف خداوند متعال امروز پیروزی‌های سریع و وسیعی توسط انصارالله یمن رقم خورده است.

امام جمعه موقت میامی افزود: باید تسلط کامل انصارالله بر باب‌المندب را یک فتح بزرگ توصیف کرد که در سایه الطاف خداوند و مجاهدت رزمندگان اسلام به دست آمده است.