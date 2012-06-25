نخستین پروژه ورزشی مهر ماندگار کشور در بردخون افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش و جوانان ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر اظهار داشت: پیگیری‌های لازم برای اختصاص یک درصد اعتبارات عمرانی برای بخش ورزش انجام شده است که پیش‌بینی می‌کنیم با ابلاغ بودجه این اعتبارات نیز در اختیار بخش ورزشی قرار بگیرد.

محمد عباسی به افتتاح پروژه سالن ورزشی شهدای خلیج فارس بردخون اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه ورزشی نخستین طرح ورزشی مهر ماندگار در سطح کشور است که به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر ورزش و جوانان از اختصاص 16.5 میلیارد تومان برای ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری بوشهر خبر داد و بیان داشت: این پروژه یکی از پروژه‌های مهم ورزشی کشور است که تاکنون 12 میلیارد تومان برای ساخت ان هزینه شده است.

وی با اشاره به پیشرفت 60 درصدی این پروژه اضافه کرد: مسائل و مشکلات این سالن را مورد بررسی قرار خواهیم داد و امیدواریم که این ورزشگاه با تزریق بودجه مذکر طی سال جاری اماده و به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل ورزش و جوانان بوشهر نیز اظهار داشت: از مجموع 35 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی بخش ورزش در سال گذشته، 15 میلیارد تومان به بوشهر اختصاص یافت که در سطح کشور بی‌نظیر بوده است.

رضا جمشیدی با بیان اینکه امروز پنج پروژه ورزشی با اعتبار پنج میلیارد و 200 میلیون تومان در استان بوشهر افتتاح و کلنگ‌زنی شده، اضافه کرد: طی سال جاری تاکنون شش طرح ورزشی به بهره‌برداری رسیده است که تا دهه فجر این تعداد دو برابر می‌شود.