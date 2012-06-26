به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر درباره افزایش وام نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار داشت: پیشنهاد افزایشی تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده در کارگروه مسکن به تصویب رسیده است و هم اکنون در شورای پول و اعتبار در حال رسیدگی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: پس از تصویب در شورای پول و اعتبار وام 30 میلیون تومانی از محل منابع داخلی بانک‌ها با نرخ تسهیلات 15 درصدی از کل فروش اقساطی و 20 درصدی برای مشارکت در ساخت به پلاک‌های موجود در بافت فرسوده پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه این وام جدا از خط اعتباری مسکن مهر در بافت فرسوده است، گفت: تا کنون به ازای هر واحد 220 میلیون ریال پرداخت می‌شد که پس از تصویب این مصوبه به 30 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره تاثیر طرح تفصیلی شهر تهران بر قیمت بافت فرسوده اظهار داشت: اگر آنچه که در طرح تفصیلی مطرح شده اجرا شود به رونق نوسازی در بافت فرسوده کمک می کند و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: هدف دولت این است که در نوسازی بافت‌های فرسوده مالک محور باشیم و با توانمند شدن مالکان بافت فرسوده نوسازی شود.

وی افزود: در شهرهای دیگر هم این امتیازات برای نوسازی بافت‌های فرسوده وجود دارد و شورای شهر هم می‌تواند بنا به شرایط موجود امتیازات بیشتری را در نظر بگیرد.

کیانپور با بیان اینکه با اجرای طرح تفصیلی کاهش قیمت مسکن را خواهیم داشت،‌ گفت:‌سال گذشته 34 هزار و 500 تسهیلات در تهران پرداخت شد و 44 هزار و 500 واحد هم پروانه ساختمانی دریافت کردند.