سپاه از ارزنده ترین دستاوردهای امام خمینی(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رعایتی صبح پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهرود با اشاره به اینکه سپاه دستاورد امام خمینی(ره) است، گفت: با توجه به اینکه هدف انقلاب اسلامی نه نظامی و نه اقتصادی بلکه فرهنگی بوده است لذا برای حفظ این فرهنگ، امام(ره) سپاه را تاسیس کرد تا ارزش‌های دینی گسترش داده شده و حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه پاسدار الگوی یک انسان مومن، متدین، اسلام مجسم و نماد ارزش‌های الهی است، افزود: وظیفه پاسدار در درجه اول این است که خود ارزش‌ها را شناخته و بدان عمل کنند و دارای اعتقاد قلبی باشد و در ادامه در بسط و گسترش آن در سطح جامعه و آحاد ملت تلاش نماید.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان گفت: دشمن در برهه کنونی دو هجمه را در دستور کار دارد یک اسلام‌ هراسی و دوم سپاه‌هراسی و آنها تلاش می‌کنند حقیقت انقلاب و ارزش‌های آن را از ما بگیرند و ما باید هوشیار و آماده باشیم و در خط مقدم گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم.

وی بیان داشت: برای موفقیت در جنگ نرم باید مدیریت و بهره‌وری بهتری داشته باشیم و در این زمینه تخصص در کنار تعهد بسیار لازم و ضروری است.

مهدی بندرآبادی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در این آئین با تقدیر از زحمات حسین ابوترابی در طول تصدی مسئولیت فرماندهی سپاه شاهرود گفت: پاسداری از انقلاب اسلامی و اسلام عزیز و دستاوردهای انقلاب و امام افتخار بزرگی است که هرکس این افتخار را ندارد و پاسداران بسیار شریف و بزرگوار و عزیز هستند و نزد خداوند مرتبه‌ دارند که این افتخار به آنها محول شده است.

رئیس شورای تامین شهرستان شاهرود افزود: تاسیس سپاه حاصل تدبیر بسیار زیرکانه امام(ره) بود و آن عزیز با تشکیل سپاه، سازمانی برای حفظ انقلاب فراهم کرد و کسانی که به صورت مستقیم در پاسداری ار انقلاب در سپاه و بسیج مشغول خدمت خالصانه هستند، افراد سعادت‌مندی هستند.

وی با اشاره به اینکه سپاه در طول عمر خود تحت رهبری امام و مقام معظم رهبری خدمات بسیاری به انقلاب کرده است، افزود: سپاه در طول این سه دهه عامل و واقف به همه‌ امور کشور بوده است و ما بر خود تکلیف می‌دانیم به عنوان فردی کوچک از بدنه دولت از زحمات سپاه و دست اندرکاران آن قدردانی و تجلیل نمائیم.