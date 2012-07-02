محمد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بی توجهی به ورزش همگانی سلامت جامعه را به خطر می اندازد، افزود: ارتقای آگاهی عمومی از خطرات ناشی از کم تحرکی و تغذیه مناسب برای آحاد مردم یک ضرورت است.

وی اظهارداشت: ورزش افزون بر آن که نقش مهمی در جلوگیری از ناهنجاریها دارد و می تواند این ناهنجاریها را به هنجار تبدیل کند، در تامین سلامت جامعه نیز عامل مهمی به شمار می آید.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان گفت: برای حفظ سلامتی شهروندان به اهمیت موضوع حفظ سلامتی جامعه و جلوگیری از بیماریهای قلبی، عروقی و روانی که با فرهنگ سازی در زمینه تغذیه مناسب و توسعه ورزش همگانی امکانپذیر است، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تاکید ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام بر تحرک، نشاط و شادابی بشر همچنین تشویق و ترغیب مردم از سوی پیامبران الهی، ائمه معصومین (ع)، پیشوایان دینی و رهبران سیاسی اهمیت ورزش در جامعه را دو چندان می کند.

بابایی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توسعه ورزش همگانی اظهار داشت: تمامی مسئولان و آحاد مردم باید در توسعه ورزش همگانی نقش آفرین باشند.

وی با بیان اینکه نقش ورزش در تامین سلامت جسمی و روحی اجتماع انکارناپذیر است، گفت: رسانه ها در زمینه اطلاع رسانی به نقش و اهمیت ورزش در تامین سلامت جامعه، رسالت بس عظیمی دارند.

مدیر کل ورزش و جوانان گیلان درادامه از رسانه ها خواست تا مردم را به ورزش کردن تشویق و اطلاع رسانی در زمینه فواید انجام فعالیتهای ورزشی را افزایش دهند.