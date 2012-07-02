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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

بابایی در گفتگو با مهر:

تأکید اسلام بر تحرک و نشاط/ خطرات ناشی از کم‌تحرکی اطلاع‌رسانی شود

تأکید اسلام بر تحرک و نشاط/ خطرات ناشی از کم‌تحرکی اطلاع‌رسانی شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان گیلان با یادآوری تأکید اسلام بر تحرک و دانش، ضرورت گسترش ورزش همگانی به عنوان اصل و پایه برای ایجاد نشاط در جامعه را یادآور شد.

محمد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بی توجهی به ورزش همگانی سلامت جامعه را به خطر می اندازد، افزود: ارتقای آگاهی عمومی از خطرات ناشی از کم تحرکی و تغذیه مناسب برای آحاد مردم یک ضرورت است.

وی اظهارداشت: ورزش افزون بر آن که نقش مهمی در جلوگیری از ناهنجاریها دارد و می تواند این ناهنجاریها را به هنجار تبدیل کند، در تامین سلامت جامعه نیز عامل مهمی به شمار می آید.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان گفت: برای حفظ سلامتی شهروندان به اهمیت موضوع حفظ سلامتی جامعه و جلوگیری از بیماریهای قلبی، عروقی و روانی که با فرهنگ سازی در زمینه تغذیه مناسب و توسعه ورزش همگانی امکانپذیر است، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تاکید ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام بر تحرک، نشاط و شادابی بشر همچنین تشویق و ترغیب مردم از سوی پیامبران الهی، ائمه معصومین (ع)، پیشوایان دینی و رهبران سیاسی اهمیت ورزش در جامعه را دو چندان می کند.

بابایی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توسعه ورزش همگانی اظهار داشت: تمامی مسئولان و آحاد مردم باید در توسعه ورزش همگانی نقش آفرین باشند.

وی با بیان اینکه نقش ورزش در تامین سلامت جسمی و روحی اجتماع انکارناپذیر است، گفت: رسانه ها در زمینه اطلاع رسانی به نقش و اهمیت ورزش در تامین سلامت جامعه، رسالت بس عظیمی دارند.

مدیر کل ورزش و جوانان گیلان درادامه از رسانه ها خواست تا مردم را به ورزش کردن تشویق و اطلاع رسانی در زمینه فواید انجام فعالیتهای ورزشی را افزایش دهند.

کد مطلب 1638962

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