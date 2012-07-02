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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۵

مشایخی خبرداد:

نمایشگاه مسجد، سنگر آسمانی در اراک برپا می‌شود

نمایشگاه مسجد، سنگر آسمانی در اراک برپا می‌شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی از برگزاری نمایشگاه مسجد، سنگر آسمانی در اراک خبر داد.

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه در اواخر مردادماه سال جاری به منظور ارائه و معرفی دستاوردهای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان برپا می شود.

وی با اشاره به کسب موفقیت های متعدد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی در جشنواره های مختلف گفت: فعالیت ها و برنامه های خوب کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان باعث کشش بیشتر جوانان به مساجد شده است که قطعا در این دوره حساس که دشمن به دنبال دور کردن جوانان از معنویت و مسجد است، موثر است.

مشایخی افزود: برای برگزاری بهتر این نمایشگاه شش کمیته با عنوان های کمیته آثار و تولیدات، نظارت و ارزشیابی، اجرایی و فوق برنامه، تبلیغات و اطلاع‌رسانی، آموزش و پشتیبانی و مالی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه بطور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود، گفت: نمایشگاه مسجد سنگر آسمانی مجالی  برای آشنایی بیشتر جوانان و دیگر اقشار جامعه با فعالیت های فرهنگی و هنری مساجد است.

مشایخی در خصوص برنامه های فراغت کانون مساجد اظهار داشت: برنامه های متنوعی در بخش های هنری، فرهنگی ، مذهبی و ورزشی از سوی کانون مساجد استان مرکزی برای اجرا و خدمات دهی به  جوانان در تابستان در نظر گرفته شده است.
 

کد مطلب 1640248

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