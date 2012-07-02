بازتاب گسترده رزمایش موشکی سپاه/ تمرین حمله به آمریکا در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های منطقه ای و بین المللی جهان عرب هر روز به بازتاب مهمترین خبرهای جمهوری اسلامی ایران از نگاه خود می پردازند که در این گزارش به آنها می پردازیم.

حمله آزمایشی ایران به پایگاههای خارجی در منطقه از نگاه الشرق الاوسط

روزنامه الشرق الاوسط امروز در گزارشی با پوشش رزمایش سراسری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نوشت: در حالی اتحادیه اروپا روز گذشته آخرین گام محکم علیه ایران را با اجرای تحریم نفتی برداشت، اما جمهوری اسلامی ایران در رزمایشی سه روزه به نمایش توان نظامی خود خواهد پرداخت. به گزارش الشرق الاوسط در این رزمایش انواع موشکها آزمایش شده و ناوهای جدیدی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

این روزنامه در ادامه مواضع اخیر مقامات ارشد نظامی ایران درباره رزمایش سراسری پیامبر اعظم 7 را پوشش داده است.

المحیط و آزمایش حمله به پایگاههای آمریکا در حاشیه خلیج فارس

پایگاه خبری المحیط مصر امروز در گزارشی به آغاز رزمایش موشکی پیامبر اعظم 7 اشاره کرده و می نویسد: "ایران در نظر دارد آزمایشهای موشکی برای هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی در حاشیه خلیج فارس انجام دهد".

این پایگاه مصری این تیتر را از اظهارات اخیر "علی حاجی زاده" فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران استنباط کرده و که روز گذشته از برگزاری رزمایش سراسری در ایران خبر داده بود.

المحیط در ادامه این گزارش می نویسد: رزمایش موشکی ایران در حالی آغاز شده که رسانه های کشورهای حاشیه خلیج فارس از برگزاری مانور مشترک چند روزه بحرین و امارات در سواحل ایران خبر داده اند.

نگاه رسانه مصری به مواضع ایران در قبال رژیم صهیونیستی

پایگاه خبری اخبار مصر امروز در گزارشی با عنوان " ایران اسرائیل را تهدید کرد و برای انجام رزمایش موشکی آماده می شود"، نوشت: در روزی که اتحادیه اروپا تحریمهای جدید و سختگیرانه ای را علیه ایران اجرایی کرد، مقامات ایرانی در یکی از شدیدترین تهدیداتشان اسرائیل را به محو از کره زمین تهدید کردند و از برگزاری رزمایش موشکی خبر دادند.

این سایت مصری با اشاره به اجرایی شدن تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا از روز گذشته، اعلام کرد: این تحریمها با هدف تضعیف اقتصاد ایران و مجبور کردن این کشور به توقف تمامی فعالیتهای هسته ای اش اجرایی شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: واشنگتن می گوید تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا احتمال دارد به امتیاز دهی ایران در دور جدید مذاکرات هسته ای در استانبول منجر شود.

پایگاه خبری الشروق مصر نیز امروز در گزارشی نوشت: ایران اسرائیل را تهدید کرد که در صورت حمله به این کشور از روی کره زمین محو خواهد شد.

الشروق به اظهارات یکی از مقامات ایرانی نیز اشاره کرده که از ساخت موشکهای رادار گریز که توان عبور از سپر موشکی ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس را دارد،خبر داده بود.

اشاره النشره به آزمایش هواپیماهای بدون سرنشین موشک انداز

پایگاه خبری النشره لبنان نیز امروز در خبری کوتاه به آزمایش هواپیماهای بدون سرنشین موشک انداز در رزمایش سراسری پیامبر اعظم 7 خبر داد.

المنار: رزمایش گسترده ایران امروز آغاز می شود

شبکه المنار لبنان امروز در گزارشی با اشاره به اینکه رزمایش پیامبر اعظم سه روزه خواهد بود، تاکید کرد: ایران در نظر دارد در این رزمایش از پیشرفته ترین انواع موشکهای رادار گریز استفاده کند.

روزنامه الحیات هم در گزارشی به اظهارات اخیر فرماندهان نظامی ایران اشاره کرده و می نویسد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده که در این رزمایش سه روزه، کیلومترها دورتر از مرز ایران با دشمن می جنگد.