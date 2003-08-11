موج گرما در اروپا تا يك هفته ديگر ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي بي بي سي، امسال انگليس گرمترين تابستان را سپري مي كند و گرماي هوا به حدي است كه مردم به مناطق سردسير و سواحل دريا پناه برده اند.
دماي هواي انگليس امروز به بالاي 38 درجه سانتي گراد و دماي آلمان به بيش از 40 درجه سانتي گراد رسيد. آتش سوزي جنگل هاي پرتغال نيز كه بر اثر افزايش ناگهاني دما ايجاد شده است همچنان ادامه دارد و تاكنون 3000 كيلومتر مربع از جنگل هاي اين كشور از بين رفته اند . اتحاديه اروپا قول مساعدت براي جبران خسارات وارده را داده است.
در طي دوهفته افزايش بي سابقه دماي هوا مردم كشورهاي اروپايي تاكنون 40 قرباني داشته اند و بنابر گزارش كارشناسان هواشناسي اين موج گرما تا يك هفته ديگر ادامه دارد.
گرما در اروپا همچنان قرباني ميگيرد و مردم در انگليس براي كاهش گرماي هوا به سواحل دريا پناه برده اند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي بي بي سي، امسال انگليس گرمترين تابستان را سپري مي كند و گرماي هوا به حدي است كه مردم به مناطق سردسير و سواحل دريا پناه برده اند.
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