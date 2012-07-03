به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه سیزدهم تیر ماه پیکر مرحومه منصوره حسینی بانوی نقاشی ایرانی بعد از گذشت حدود 18 روز از فوتش بالاخره از روبروی تالار وحدت تشییع و به آرامگاه ابدی اش در قطعه هنرمندان و نام آوران بهشت زهرا منتقل شد.

در ابتدای مراسم تشییع جنازه این بانوی هنرمند عباس عظیمی؛ مشاور اجرایی معاونت هنری ارشاد در غیاب تمام مدیران وزارت ارشاد ضمن تسلیت مرگ منصوره حسینی گفت: با همت وزارت ارشاد و معاونت هنری به زودی موسسه هنرمندان پیشکسوت تاسیس می‌شود.

در ادامه این مراسم حاج سید جوادی، رئیس پژوهشکده هنر در مورد منصوره حسینی توضیح داد: از سال 1350 که ما در دانشگاه هنرهای تزئینی بودیم همواره نام و آوازه خانم حسینی را می شنیدیم و با آثار جاودانه ایشان آشنا می شدیم.

وی افزود: امپرسیونیسم و امپرسیونیسم نو با اسم بلند و عصرهای جاودانه این هنرمند رقم خورده است.

حاج سید جوادی ادامه داد: خانم حسینی نقش تعیین کننده ای در هنر ایران داشته و دارد و فقدان این هنرمند ضایعه ای عظیم برای هنر ایران است.

در ادامه حسین محجوبی هنرمند پیشکسوت در مورد خانم حسینی گفت: من پیش از نیم قرن با خانم حسینی و آثارشان آشنا بودم و باید بگویم حسینی نقش تعیین کننده ای در هنر ایران داشته و دارد.

در این مراسم هنرمندانی چون حسین محجوبی، منیژه صحی و... به همراه گالری دارانی چون لیلی گلستان، الهه جواهری و... حضور داشتند.