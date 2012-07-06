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۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

حبیب نژاد اعلام کرد:

مازندران رتبه برتر تولید ماهیان گرم آبی کشور را کسب کرد

مازندران رتبه برتر تولید ماهیان گرم آبی کشور را کسب کرد

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات مازندران گفت: این استان رتبه برتر تولید ماهیان گرم آبی کشور را کسب کرده است.

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، جایگاه ممتاز شیلات استان در تولید  آبزیان پرورشی در سطح کشور را مرهون تلاشهای آبزی پروران مازندرانی دانست.

وی افزود: در کنار خدمات کارشناسی شیلات استان با بهره گیری از روشهای نوین آبزی پروری و ارتقای بهره وری و با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات نوین  نسبت به تولید اقدام کردند.

مدیرکل شیلات مازندران اظهار داشت: این اداره کل در سال گذشته با تولید 55 هزار و 78 تن ماهی پرورشی و 13 هزار و 294 تن ماهی سردآبی به ارزش اقتصادی دو هزار میلیارد ریال تولید و به بازار مصرف عرضه کرد.

حبیب نژاد افزود: این میزان تولید حدود 21 درصد تولید کشور بوده و دراین زمینه مازندران با تلاش آبزی پروران، یک پنجم آبزیان پرورشی کشور را تولید می کند.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: مازندران با این میزان تولید رتبه اول تولید ماهیان گرم آبی و رتبه دوم تولید ماهی سرد آبی قزل آلا را  در کشور برای چند سال متوالی به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: درحال حاضر بیش از شش هزار نفر به صورت مستقیم و حدود 10 هزار نفر به طورغیر مستقیم در بیش از دو هزار و 400 مرکز آبزی پروری مشغول فعالیت هستند.
 

کد مطلب 1643254

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