واگذاری بیش از یک میلیون و 200 هزار مسکن مهر شهری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد روز شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی و تکمیل پروژه های مسکن مهر در استان سمنان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال بیش از یک میلیون و 200 هزار مسکن مهر شهری در کشور واگذار می شود، افزود: تاکنون 400 هزار واحد مسکن مهر شهری به متقضایان تحویل شده است و مابقی نیز سال بعد تکمیل و واگذار می‌شود.

وی اظهار داشت: در مسکن شهری در سال‌های قبل از دولت نهم در مجموع 11 میلیون و 343 هزار واحد مسکونی شهری موجود بود که این میزان در دولت های نهم و دهم، رشد حدود 20 درصدی داشته است.

افتتاح یک میلیون و 500 هزار مسکن مهر روستایی در سالجاری



وزیر راه و شهرسازی در خصوص واگذاری واحدهای مسکن مهر با احتساب روستاها به تفکیک مناطق مختلف اجرایی گفت: در سال 91، 300 هزار واحد در شهرهای جدید، 120 هزار واحد در بافت فرسوده، 180 هزار واحد در شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت، 600 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت و 300 هزار واحد در روستاها افتتاح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات 20 و 25 میلیون تومانی مسکن در صورت قرار گرفتن در طرح مسکن مهر با سود چهار درصد و مابقی با سود 15 و 20 درصد دوران ساخت و مشارکت قابل تقسیط است و تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته نشده است.

واگذاری مسکن مهر به مجردها به ترتیب اولویت سن

نیکزاد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اعطای واحد مسکونی مهر به مجردها گفت: در صورت وجود مازاد واحد مسکونی مهر در هر استان، مجردها نیز می‌توانند صاحب مسکن مهر شوند.

وی افزود: استاندار یا مدیرکل راه و شهرسازی هر استان که مازاد مسکن مهر دارد باید این مطلب را با استناد به مدارک ثابت کند تا شرط تأهل از شروط اصلی مسکن مهر برای آن استان برداشته شود.

وی ادامه داد: در این گونه استان‌ها واگذاری مسکن مهر به مجردها به ترتیب سن خواهد بود که به این ترتیب است که فرضاً ابتدا افراد بالای 45 سال، مرحله بعد 40 ساله‌ها در مراحل بعد افراد 35 تا 30ساله می‌توانند از این استثنا بهره‌مند شوند.

700 هزار میلیارد ریال پروژه در سطح کشور در حال اجرا است

وزیر راه و شهرسازی گفت: 700 هزار میلیارد ریال پروژه در زمینه های مختلف در سطح کشور در حال اجرا است.

وی افزود: در همین چارچوب هزار پروژه در بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور در حال اجرا می باشد.

ادغام دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در تهران و سمنان استثناء است

نیکزاد در ادامه پیرامون طرح ادغام دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در سمنان نیز گفت: تنها در دو استان تهران و سمنان این ادغام صورت نگرفته و این دو استان استثناء شده اند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: هر دو بخش مسکن و شهرسازی و نیز راه و ترابری در استان سمنان در حال انجام وظیفه هستند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

خانه سازی دولت های نهم و دهم در استان سمنان بی نظیر است

نیکزاد افزود: طی فعالیت دولت های نهم و دهم به اندازه طول تاریخ در استان سمنان خانه سازی شده است.

وی گفت: تا قبل از سال 85 در این استان 146 هزار واحد مسکونی ساخته شده بود و از سال 85 تاکنون و ظرف هفت سال اخیر 64 هزار واحد مسکونی در استان سمنان بنا شده است.

گفتنی است در استان سمنان 64 هزار واحد مسکن مهر، بافت های فرسوده، شهر جدید، خودساز و روستایی در حال ساخت است که تاکنون در استان سمنان 19 هزار واحد مسکن مهر واگذار شده و امسال نیز 28 هزار واحد در برنامه واگذاری به متقاضیان قرار دارد و 16 هزار واحد نیز سال آینده واگذار می شود.

به گزارش مهر، وزیر راه و شهرسازی روز شنبه با هدف بازدید از از طرح ها و پروژه های راه سازی، مسکن مهر و نیز طرحهای بیمارستانی به استان سمنان سفر کرد.