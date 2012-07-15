34800 واحد مسکونی مهر طی سال جاری در سمنان واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعد از ظهر روز شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی و تکمیل مسکن مهر در سمنان با بیان اینکه براساس برنامه اجرایی مسکن مهر در استان سمنان تا پایان امسال 34 هزار و 800 واحد مسکونی برای واگذاری برنامه ریزی شده است، افزود: در سال 91 تاکنون 4 هزار و 997 واحد از پروژه های مسکن مهر در این استان به متقاضیان واگذار شده است.

افتتاح 27 هزار و 939 واحد مسکن مهر در استان سمنان



وی اظهار داشت: 27 هزار و 939 واحد مسکونی شهری و روستایی در استان سمنان تا پایان امسال افتتاح می شود.

نیکزاد گفت: براساس سرشماری سال 1385، 146 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در استان سمنان وجود داشته است و این در حالی است که در دولتهای نهم و دهم 64 هزار واحد مسکونی در این استان در حال ساخت است.

صدور 59 هزار و 766 پروانه ساخت جهت واحدهای مسکونی شهری در استان سمنان

وزیر راه و شهرسازی در دولت نهم با اشاره به اینکه برای ساخت 59 هزار و 766 واحد مسکونی شهری در استان سمنان پروانه ساخت صادر شده است تصریح کرد: بیشترین میزان ساخت مسکن در سال 1389 با 19 هزار و 254 واحد مسکونی و در سال 1388 به میزان 13 هزار و 257 واحد بوده است.

به گفته نیکزاد، براساس برنامه ریزی انجام شده سال آینده 16 هزار و 521 واحد مسکونی در استان سمنان به بهره برداری می رسد.

احداث مسکن ویلایی در شهر جدید ایوانکی

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از مسکن مهر شهر جدید ایوانکی دستور داد ادامه این پروژه به مسکن مهر ویلایی با متراژ حدود 150 مترمربع اختصاص یابد.

در این بازدید مقرر شد وام 20 میلیونی به 25 میلیون تومان افزایش یابد و هر چه سریعتر این واحدهای مسکونی به متقاضیان واگذار شود.

آزاد راه "حرم تا حرم" جزو پروژه های مهر ماندگار



وی یادآور شد آزاد راه "حرم تا حرم" در استان سمنان جزو پروژه های مهر ماندگار است و تلاش داریم در سال 91 قطعاتی از این پروژه به بهره برداری برسد.

به گزارش مهر، وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان سمنان شهر جدید و قدیم ایوانکی، آزاد راه حرم تا حرم، پروژه های مسکن مهر، بیمارستان در حال احداث در شهرهای گرمسار، سمنان و دامغان، تقاطع های غیر همسطح در شهرهای دامغان و سمنان و دیگر پروژه ها بازدید کرد.