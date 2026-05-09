به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه ۳۶ کیلومتر آزاد راه حرم تا حرم و همچنین حوزه مسکن سمنان به پیگیری پروژه های نیمه تمام خوره مسکن در استان تاکید کرد و ادامه داد: مسائل باقی مانده مردم با جدیت پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه هم افزایی و همراهی دستگاه های نظارتی و عمرانی منجر به تسریع پروژه ها می‌شود، توضیح داد: امروز این همکاری به نحو خوبی در استان سمنان جاری است.

استاندار سمنان با تاکید به اینکه بخش عمده‌ای از زیر ساخت های مسکن سمنان در حال تکمیل است، تصریح کرد: اجرای این پروژه‌های زیر بنایی در دست پیگیری است.

کولیوند به موضوع آزاد راه حرم تا حرم نیز اشاره کرد و افزود: موانع اجرایی این پروژه نظیر خط انتقال سوخت و فیبر نوری در مدت کوتاه رفع شده اما با توجه به حجم تردد جاده های استان سمنان نیازمند توسعه زیر ساخت ها است.

وی ادامه داد: استان سمنان از جمله راه‌های مهم کشور به شمار می‌رود که این مهم می طلبد تا برای توسعه حمل و نقل با تزریق اعتبارات و تخصیص منابع این پروژه های راه سازی تکمیل شود.