به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش و جوانان صبح پنج شنبه طی یک برنامه کاری یک روزه وارد استان کرمانشاه شد و برخلاف برنامه از پیش تعیین شده جلسه با مسئولین استانداری کرمانشاه را لغو به به قصد ادای احترام به شهدای انقلاب به مزار شهدای این شهر رفت.

محمود گودرزی دقایقی بعد به همراه مسئولین ورزشی استان کرمانشاه، مدیر کل ورزش و جوانان و نماینده سازمان توسعه و تجهیز اماک ورزشی در استان به پروژه یخ زده استادیوم 15 هزار نفری کرمانشاه که 11 سال است در اغما به سر می برد سری زد و در جریان روند اجرا یا به عبارت بهتر عدم اجرای این طرح ها قرار گرفت.

ورزشگاه 15 هزار نفره کرمانشاه که کار ساخت آن از حدود 11 سال پیش آغاز شده 6 ماه است که روند اجرایش متوقف شده است. استادیومی که می توانست خیلی پیشتر از این ها مورد افتتاح و بهره برداری قرار گیرد امروز در میان بی توجهی مسئولین در حال خاک خوردن است.

خبرگزاری مهر که پیشتر در گزارش هایی تحت عنوان "استادیوم 15 هزار نفری کرمانشاه در حسرت سوت آغاز" و "یک استادیوم فوتبال که به اعتبارات باخت" به وضع غیر قابل توجیه این طرح پرداخته است، بسیار مشتاق بود تا واکنش و سخنان وزیر ورزش و جوانان دولت جدید را در بازدید از این طرح مخابره کند.

استادیوم 15 هزار نفری 3 میلیارد بدهکار است/ نیاز 4 میلیاردی برای تکمیل پروژه

در ابتدای بازدید وزیر ورزش از استادیوم 15 هزار نفری کرمانشاه، نماینده سازمان توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در کرمانشاه با ارائه توضیحاتی گودرزی را در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار داد.

عبدالعلی فرتاب اظهار داشت: بخش عمده مراحل ساخت و تکمیل پروژه استادیوم 15 هزار نفری کرمانشاه که حدود 85 درصد باشد به پایان رسیده و ما برای تکمیل مراحل باقی مانده به 7 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

فرتاب گفت: برای به پایان رسیدن پروژه در اصل 3.5 تا 4 میلیاردتومان نیاز داریم که اگر تخصیص پیدا کند می توانیم تا پایان سال کار را جمع و جور کنیم. از 7 میلیاردی که گفتم در واقع 3 میلیارد آن طلب پیمان کار است که می توانیم آن را در سال آینده پرداخت کنیم.

وی در بخش دیگری از گزارش خود برای وزیر تصریح کرد: میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای استادیوم 15 هزار نفری کرمانشاه در سال جاری 2 میلیارد و 970 میلیون تومان بوده که تنها 40 درصد آن تخصیص یافته است.

نماینده سازمان توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در کرمانشاه خاطر نشان کرد: مبلغی حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان از اعتبارات استانی می تواند به پروژه اختصاص پیدا کند که در این صورت در روند اجرای طرح تسریع خواهد شد.

اما پس از اظهارات عبدالعلی فرتاب، وزیر ورزش و جوانان به بیان چند جمله اکتفا کرد و اظهار داشت: تا آنجا که منابع و اعتبارات اجازه بدهد برای تسریع در روند اجرایی و پایان پروژه کمک خواهیم کرد.

گودرزی کرمانشاه را دارای استعدادهای قوی ورزشی عنوان کرد و گفت: این جوانان علاقه مند شایسته این هستند که هرچه سریعتر اماکن ورزشی پیش بینی شده به آنها تحویل داده شود.

حضوری در دهکده متروک المپیک/ استخر خشکیده قهرمانی

وزیر ورزش و جوانان پس از گذری از استادیوم 15 هزار نفری فوتبال در کرمانشاه سری هم به دهکده متروک المپیک کرمانشاه زد.

پیشتر خبرگزاری مهر، در گزارش مفصلی تحت عنوان "شیوع تناقض در دهکده کاغذی" ابعاد شروع، پیشرفت و توقف طرح دهکده المپیک را مورد بررسی قرار داده بود.

اما امروز در حاشیه بازدید وزیر ورزش، مدیر عامل شرکت بستاب بنا گزارشی از آخرین وضعیت پروژه استخر قهرمانی در دهکده المپیک را به گودرزی ارائه کرد.

خسرو وکیل رعیت گفت: استخر قهرمانی دهکده المپیک 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در طرح اولیه آن تمام فضاهای لازم برای یک استخر حرفه ای در آن دیده شده است.

وی گفت: برای تکمیل این پروژه 18 میلیارد کمبود اعتبار داریم که برای تکمیل و به بهره برداری رسیدن آن باید به این میزان تخصیص داشته باشیم.

وکیل رعیت همچنین از طلب یک میلیاردی شرکت متبوعش در پیمانکاری این پروژه خبر داد و از وزیر قول گرفت که طلب خود را دریافت کند.

مدیر عامل شرکت بستاب بنا در پایان گفت: در صورتی که اعتبارات لازم به ما تزریق شده و این پروژه به بهره برداری برسد، کرمانشاه می تواند میزبان بزرگترین مسابقات شنا، شیرجه و واتر پلو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهرا استخر قهرمانی و 18 میلیار کمبود اعتباری که دارد با توجه به میزان اعتبارات عمرانی در بودجه 93 و اظهارات وزیر ورزش همچنان باید تا چند سال آینده نیز خشکیده بماند.

در ادامه بازدید وزیر ورزش از دهکده المپیک، مسئولین سری هم به شاهکار پروزه ورزشی استان یعنی سالن 6 هزار نفری ولایت زدند که به جای طی مراحل پایانی ساخت خود پس از سالها تنها 8 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پیمانکار شرکت لقمان کار که کار ساخت این ورزشگاه را بر عهده دارد گفت: سالن ورزشی ولایت واقع در دهکده المپیک 17 هزار و 700 متر مربع زیر بنا دارد.

وی افزود: این پروژه با توجه به زمانبندی اعلام شده قبلی به جای پیشرفت 53.7 درصدی تنها 8.2 درصد پیشرفت دارد که قابل قبول نیست.

وزیر ورزش نیز با شنیدن این گزارش بازهم بر تلاش این وزارت خانه برای تزریق جان دوباره به این پروژه ها تأکید کرد.

3200 پروژه ورزشی نیمه تمام در کشور داریم

محمود گودرزی در حاشیه این بازدید در حلقه خبرنگاران محاصره شد و با توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه های ورزشی، صحبت خود را با آماری تکان دهنده آغاز کرد: در کل کشور سه هزار و 230 پروژه عمرانی نیمه تمام داریم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برنامه ریزی این وزارت خانه برای پیشبرد و تکمیل این طرح ها اظهار داشت: تأمین اعتبارات این پروژه ها با توجه به پایان سال و کاهش اعتبارات عمرانی بسیار مشکل است اما به هرحال باید برای تعهداتی که ایجاد شده است تمهیدی بیاندیشیم که قول های داده شده به مردم عملیاتی شود.

وی همچنین در خصوص پروژه نیمه تمام استادیوم 15 هزار نفری فوتبال در کرمانشاه اظهار داشت: کارهای عمده برای این پروژه انجام شده و نیاز به 7 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل دارد که از این میزان 3 میلیارد آن بدهی به پیمانکار است.

گودرزی گفت: تأمین اعتبار برای این پروژه با توجه به اینکه اعتبارات رو به پایان است و پول زیادی نداریم با دشواری مواجه است.

وی همچنین در خصوص دهکده المپیک کرمانشاه اظهار داشت: این طرح در واقع یک پروژه کلان ورزشی است که چندین پروژه دیگر را در خود جای داده است.

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: استخر قهرمانی این مجموعه و سالن 6 هزار نفری ولایت برای اتمام کار نیاز به اعتبارات زیادی دارند و همانطور که گفتم باید در خط اعتباری فاینانس قرار بگیرند تا بتوانیم آنها را تکمیل و بهره برداری کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: طرح های عمرانی ورزشی در واقع موجب توسعه کشور می شود بنابراین برای تکمیل و بهره بردتاری از آنها تمام توان خود را به کار گرفته ایم.

همچنین در پایان بازدید های وزیر ورزش و جوانان، محمود گودرزی و هیئت همراه وی از تجهیزات پزشکی ورزشی ازجمله کیلینیک فیزیوتراپی و پزشکی هیئت پزشکی ورزشی استان و سالن تکواندوی مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه بازدید کرد.

گفتنی است آقای وزیر تا دقایقی دیگر در جلسه ای با حضور روسای هیئت های ورزشی در خصوص مشکلات و نقطه نظرات دست اندرکاران ورزش استان کرمانشاه حاضر خواهد شد.