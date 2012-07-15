204 واحد متخلف صنفی آمل تعزیر حکومتی شدند

عباس علی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تخلف عمده واحدهای صنفی آمل در زمینه های گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بوده که در مجموع به پرداخت بیش از 239میلیون ریال توسط اداره تعزیرات حکومتی محکوم شدند.



وی افزود: در یک ماه گذشته حدود هزار و 578 واحد صنفی آمل توسط ستاد بازرسی اداره بازرگانی و مجمع امورصنفی و تعزیرات حکومتی شهرستان بازدید که تخلف 204 واحد صنفی محرز و تائید شد.



رئیس اداره بازرگانی آمل با بیان اینکه بیشترین تعداد بازدیدهای مربوط به خرده فروشی های این شهرستان با حدود هزار و38 مورد بازرسی بوده است، اضافه کرد: واحدهای خدماتی وتولیدی وصنفی ونیز تولیدی صنعتی در رده های بیشترین میزان بازدیدهای صورت گرفته در این شهرستان در یکماه گذشته بوده است.



زمانی اضافه کرد: تعداد 70 مورد از گزارش های منجر به بازدید ماموران بازرسی اداره بازرگانی آمل مربوط به تماس های مردمی با سامانه 124 بوده که ارتباط خوبی مردم در این رابطه برقرار کردند.



وی ، بیشترین پرونده تخلف واحدهای صنفی که پرونده های آنان در اداره تعزیرات حکومتی آمل بررسی شده را مربوط به عدم درج قیمت کالاها ،گرانفروشی، احتکار، عدم صدورفاکتور وعدم اعلام موجودی کالا وسایرموارد تخلف واحدهای صنفی شهرستان اعلام کرد.



دبیرستاد تنظیم بازار آمل یادآورشد: در اجرای طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان وجلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات، طرح نظارتی ویژه این ایام از روز دوشنبه به مدت یک ماه در شهرستان آمل آغاز خواهد شد.



ازمانی، از مردم خواست درصورت مشاهد تخلف واحدهای صنفی مراتب را با شماره 124 ستاد خبری اداره بازرگانی شهرستان اطلاع تا ماموران این ستاد برای بررسی شکایت اقدام کنند.



شهرستان آمل حدود 400هزار نفر جمعیت دارد.