کشف انبار دپو ۶۰۰۰ دستگاه موتورسیکلت در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله خاتمی افزود: در یکی از انبار شهرک صنعتی آمل کارخانه تولیدکننده موتور سیکلت دست به دپو و احتکار ۶ هزار دستگاه موتورسیکلت زده که با اجاره انبار خالی در این شهرک دست به سندسازی و بارنامه جعلی زده است.

وی با بیان اینکه تمام صاحبان انبار باید در سامانه جامع انبارهای صمت موجودی خود را ثبت کنند، افزود: این انبار با موتورهای احتکار شده پلمب شده و پرونده آن در دست بررسی است.

حاتمی از شهروندان درخواست کرد تا گزارشات انبار احتکار، دپوی غیرمجاز کالای قاچاق، کم فروشی، گرانفروشی و احتکار را به دادستانی اعلام کنند تا در سریعترین زمان برخورد قانونی انجام شود، گفت: در مورد گزارشات گرانی نان در سطح برخی نانوایی ها اعلام می کنیم که افزایش قیمت نان فقط مربوط به تهران و کلان شهرها بوده و مربوط به آمل و دیگر شهرها نیست، در این حوزه با نانوانی های غیرمجاز و متخلف برخورد جدی می شود و افزایش قیمت نان فقط از سوی استانداری مازندران و ابلاغ دستورالعمل های لازم است