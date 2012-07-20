به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز چهارشنبه ماموران پلیس آبادان از تیراندازی در یکی ازمحله های این شهر باخبر شدند. تیم پلیسی پس از حضور در محل با پیکر غرق در خون مردی روبرو شدند که هدف شلیک گلوله قرار گرفته بود.

مرد مجروح بلافاصله به بیمارستان منتقل شد وماموران تحقیقات برای شناسایی و دستگیری ضارب را در دستورکار خود قرار دادند.

در ادامه با کمک شاهدان عامل تیراندازی به نام احمد در نزدیکی محل تیراندازی دستگیر شد. او دربازجویی ها با اعتراف به این تیراندازی گفت : مرد مجروح وکیلم بود . از اوخواسته بودم مشکل قضایی مرا حل کند اما موفق به این کار نشد. بر سر این موضوع با هم اختلاف پیدا کردیم. برای انتقام یک اسلحه کمری تهیه کرده و سراغ وکیلم رفتم و به او شلیک کردم.

در حالی که تحقیقات از متهم در اداره آگاهی ادامه داشت از بیمارستان خبر رسید مرد مجروح بر اثر شدت جراحات جان باخته است.

با مرگ مرد مجروح پرونده برای رسیدگی بیشتر در اختیار کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.

