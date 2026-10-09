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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

رفع تصرف بیش از ۴ هکتار از اراضی پناهگاه حیات‌وحش در بختگان

رفع تصرف بیش از ۴ هکتار از اراضی پناهگاه حیات‌وحش در بختگان

ارسنجان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان از رفع تصرف ۴۳ هزار و ۵۶۱ مترمربع از اراضی ملی در محدوده پناهگاه حیات‌وحش بختگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ابراهیمی با اشاره به رفع تصرف اراضی ملی در محدوده پناهگاه حیات‌وحش بختگان گفت: در جریان پایش مناطق تحت مدیریت محیط زیست، ۹ فقره پرونده مربوط به تصرف اراضی ملی در حوالی چشمه گمبان و مجاورت اراضی روستای کناره در شهرستان ارسنجان شناسایی و موضوع به مقام قضایی گزارش شد.

وی افزود: متصرفان با اقداماتی نظیر حفر کانال، شخم‌زنی، تسطیح لیزری و دپوی کود دامی، اراضی را برای کشت یونجه آماده کرده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان ادامه داد: با دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برای تعیین مرز اراضی ملی، مستثنیات و محدوده پناهگاه حیات‌وحش بختگان، اراضی تصرف‌شده صورت‌جلسه و رفع تصرف شد.

ابراهیمی بیان کرد: پس از اجرای دستور قضایی، اراضی رفع تصرف‌شده به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های ملی و زیستگاه‌های طبیعی گفت: حفاظت از این مناطق از اولویت‌های مهم محیط زیست است و با هرگونه تصرف و تجاوز غیرمجاز به اراضی تحت مدیریت، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6972310

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