به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ابراهیمی با اشاره به رفع تصرف اراضی ملی در محدوده پناهگاه حیات‌وحش بختگان گفت: در جریان پایش مناطق تحت مدیریت محیط زیست، ۹ فقره پرونده مربوط به تصرف اراضی ملی در حوالی چشمه گمبان و مجاورت اراضی روستای کناره در شهرستان ارسنجان شناسایی و موضوع به مقام قضایی گزارش شد.

وی افزود: متصرفان با اقداماتی نظیر حفر کانال، شخم‌زنی، تسطیح لیزری و دپوی کود دامی، اراضی را برای کشت یونجه آماده کرده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان ادامه داد: با دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برای تعیین مرز اراضی ملی، مستثنیات و محدوده پناهگاه حیات‌وحش بختگان، اراضی تصرف‌شده صورت‌جلسه و رفع تصرف شد.

ابراهیمی بیان کرد: پس از اجرای دستور قضایی، اراضی رفع تصرف‌شده به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های ملی و زیستگاه‌های طبیعی گفت: حفاظت از این مناطق از اولویت‌های مهم محیط زیست است و با هرگونه تصرف و تجاوز غیرمجاز به اراضی تحت مدیریت، مطابق قانون برخورد خواهد شد.