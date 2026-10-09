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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

دویست و بیست و سومین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست و بیست و سومین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست و بیست و سومین اجتماع «نحن منتقمون» شامگاه جمعه ۱۷ مهرماه با حضور مردم کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و بیست و سومین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، شامگاه جمعه ۱۷ مهرماه در قالب شب پایانی هفته سی و دوم تجمعات شبانه برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان فردوسی تا میدان آیت‌الله کاشانی را طی خواهند کرد.

برگزارکنندگان این اجتماع، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را از اهداف برگزاری آن عنوان کرده‌اند.

فریاد خونخواهی رهبر شهید و اعلام مواضع ضد استکباری نیز از محورهای پیش‌بینی‌شده برای این گردهمایی مردمی است.

در پایان این مراسم، نماز استغاثه برای تعجیل در ظهور حضرت امام زمان (عج) اقامه خواهد شد.

کد مطلب 6972313

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