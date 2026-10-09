به گزارش خبرنگار مهر، دویست و بیست و سومین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، شامگاه جمعه ۱۷ مهرماه در قالب شب پایانی هفته سی و دوم تجمعات شبانه برگزار میشود.
این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکتکنندگان مسیر میدان فردوسی تا میدان آیتالله کاشانی را طی خواهند کرد.
برگزارکنندگان این اجتماع، حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را از اهداف برگزاری آن عنوان کردهاند.
فریاد خونخواهی رهبر شهید و اعلام مواضع ضد استکباری نیز از محورهای پیشبینیشده برای این گردهمایی مردمی است.
در پایان این مراسم، نماز استغاثه برای تعجیل در ظهور حضرت امام زمان (عج) اقامه خواهد شد.
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