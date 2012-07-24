تغییر قیمت مرغ باعث تغییر الگوی مصرف در جامعه می شود

علیرضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روند کنونی باعث سوق پیدا کردن مردم به سمت انواع پروتئین های دیگر می شود و این وضعیت برای جامعه تولید هم خوشایند نخواهد بود.

وی همچنین به اهمیت این صنعت در توسعه اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: حجم بالای سرمایه گذاری، تعدد فعالیتها و عوامل تولید، تراکم بالای موجود زنده در واحد سطح، تامین نیاز های فیزیولوژیکی تک تک پرندهها، تامین امنیت غذایی جامعه با ارائه محصولات کافی، سالم، مغذی و در نهایت وجود بحران و استرسهای گو ناگون باعث شده که مدیریت در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: صنعت مرغدارى نقش بسیار مهمى در تبدیل دانه ‌ها و سایر محصولات به گوشت و تخم‌ مرغ که مواد غذایى مفیدى براى انسان هستند، دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه صنعت مرغدارى به‌ عنوان یک منبع درآمد، منبع غذا، استفاده در صنعت داراى اهیمت است، افزود: با توجه به نحوه و لزوم سرمایه اندک براى پرورش مرغ در اثر فروش انواع مختلف محصولات از قبیل جوجه، تخم‌ مرغ، مرغ تخمگذار و خروس درآمد جانبى براى کشاورز تامین مى ‌شود.

احمدی اظهارداشت: گوشت مرغ و تخم ‌مرغ یکى از غذاهاى مرسوم، متداول، ارزان ‌قیمت و با کیفیت خوب براى افراد بشرى بوده است.

وی گفت: تخم ‌مرغ حاوى مقدار قابل توجهى پروتئین با کیفیت بسیار خوب است که تمام اسیدهاى آمینه لازم برای ادامه زندگى و تامین رشد را دارد، علاوه بر این تخم ‌مرغ منبع غنى آهن، فسفر مواد معدنى کمیاب، ویتامین‌ هاى K ، E ، A و تمام ویتامین ‌هاى گروه B از جمله B ۱۲ است.

این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به ارزش غذایى زیاد تخم ‌مرغ میلیونها نفر از مردم دنیا هر روزه از تخم ‌مرغ به شکلهای مختلف استفاده مى ‌کنند.

وی با اعلام اینکه گوشت مرغ غذایى اقتصادى با پخت سریع و از نظر ارزش غذایى بسیار خوب است، یادآور شد: از نظر ارزش غذایى مردم از گوشت بیشتر برای تامین پروتئین استفاده مى ‌کنند، گوشت مرغ و بوقلمون در مقایسه با گوشت گاو مقدار پروتئین بیشترى دارد.