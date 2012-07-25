به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بختیاری زاده، شامگاه سه شنبه در گردهمایی مسئولان هیئت های مذهبی قم که در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با تشریح فعالیت ها و برنامه های شورای هماهنگی هیئت های مذهبی استان قم اظهار داشت: از سال گذشته اجرای برنامه های قرآنی در هیئت های مذهبی در دستور کار قرار گرفت که در سال جاری نیز آموزش هدفمند قرآنی به طور جدی دنبال شد.

بختیاری زاده عنوان کرد: در ماه مبارک رمضان در هیئت های مذهبی استان قم هر شب برنامه های قرآنی توسط اساتید مجرب برگزار می شود که این برنامه ها مورد ارزیابی و مستند سازی می شود.



دبیر شورای هماهنگی هیئات مذهبی استان قم افزود: هیئت هایی که می خواهند برنامه های قرآنی را به اجرا در آورند با شرکت در این طرح می توانند از امکاناتی همانند بهره گیری از اساتید قرآنی استفاده کنند.



وی با اشاره به برگزاری مسابقه کتابخوانی در بین هیئت های مذهبی اظهار داشت: سوالات این مسابقه از کتاب با "قرآن در بهار قرآن" طرح و در پایان ماه مبارک رمضان به صورت سراسری در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می شود.



وی با بیان اینکه آموزش هدفمند در دستور کار شورای هماهنگی هیئت های مذهبی استان قم قرار دارد افزود: هیئت های مذهبی می توانند دو نفر را برای آموزش دوره مربیگیری قرآن به شورای هماهنگی هیئت های مذهبی استان معرفی کنند.

دبیر شورای هماهنگی هیئات مذهبی استان قم اضافه کرد: افراد معرفی شده دوره های اموزش مربیگری قرآن را در دارالقران سازمان تبلیغات اسلامی طی و بعد از پایان دوره نیز گواهینامه دریافت می کنند.



هیئت های مذهبی باید دارای اساسنامه باشند



بختیاری زاده در ادامه با بیان اینکه هیئت های مذهبی باید دارای اساسنامه باشند افزود: داشتن اساسنامه می تواند مشکلات حقوقی هیئت های مذهبی را رفع کند به عنوان مثال برای خرید و ثبت زمین جهت احداث حسینیه اداره اسناد و املاک از هیئت های مذهبی اساسنامه می خواهد که در صورت نداشتن اجزاه ثبت به آنها داده نمی شود.



مسابقات ورزشی در ماه رمضان بنابر تاکید مراجع تعطیل شد



دبیر شورای هماهنگی هیئات مذهبی استان قم در ادامه با بیان اینکه مسابقات ورزشی در ایام ماه مبارک رمضان سال گذشته در بین هیئت های مذهبی استان قم برگزار می شد افزود: امسال با توجه به تاکیدات مراجع معظم تقلید مبنی بر اینکه مسابقات در ماه مبارک تعطیل شود برگزار نخواهد شد چرا که ما در هیئت های مذهبی خود را زیر مجموعه مراجع تقلید می دانیم و عمل به فرامین آنها ضروری است.