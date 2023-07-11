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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

مدیر ستاد هماهنگی کانون مساجد اردبیل خبر داد؛

تمدید مهلت ثبت نام مسابقه قرآنی «مدهامتان» در اردبیل

تمدید مهلت ثبت نام مسابقه قرآنی «مدهامتان» در اردبیل

اردبیل-مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت:مهلت ثبت نام در مسابقه قرآنی «مدهامتان»برای حضور پرشور جامعه قرآنی و اعضای کانون‌های مساجد اردبیل تا ۳۰ تیرماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تمدید مهلت ثبت نام در مسابقه قرآنی «مدهامتان» اظهار کرد: مسابقه‌های قرآنی زیربنای کشف استعدادهای حوزه قرآنی است و حضور نوجوانان و جوانان در این مسابقات یک رقابت معنوی را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه مسابقه قرآنی «مدهامتان» یکی از رویدادهای بزرگ قرآنی هست که در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود، گفت: مهلت ثبت نام در مسابقه قرآنی «مدهامتان» تا ۳۰ تیرماه تمدید شده و جامعه قرآنی و اعضای کانون‌های مساجد استان فرصت دارند تا این رقابت معنوی حضور فعال داشته باشند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل خاطرنشان کرد: این رویداد قرآنی در سه رده سنی زیر هفت سال، هفت تا ۱۶ سال و ۱۷ تا ۳۰ سال در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت تقلیدی، مفاهیم، اذان، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ جز ۳۰، مکبری، قرائت نماز، استعداد یابی و معارف اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

آمون افزود: ترویج معارف قرآنی در جامعه، توجه به مساجد به عنوان پایگاه اصلی قرآنی، تحکیم پیوند مسجد، قرآن و مردم و کشف استعدادهای قرآنی در محلات و مساجد از جمله اهداف اصلی برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان است که امسال برای نخستین بار مسابقه در ۲ رشته «مساجد و پایگاه‌های قرآنی» و «تولیدات هنری» در جشنواره قرآنی برگزار می‌شود.‌

وی ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت نام در شانزدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان به کانون فرهنگی و هنری مسجد محل خود یا سایت بچه‌های مسجد به آدرس bachehayemasjed.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5833684

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