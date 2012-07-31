مرمت کاخ ملت در سعدآباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز فاز دوم عملیات مرمت و بازسازی کاخ ملت، طبقه‌ دوم این موزه به‌مدت یک‌ماه تعطیل است. طبقه‌ دوم کاخ ـ موزه‌ ملت به ‌منظور نقاشی دیوارها، شستشوی گچ‌بریها با استفاده از پمپ باد و رنگ‌آمیزی برخی قسمتها تحت نظر کارشناسان دفتر فنی و همچنین مرمت پرده‌ها، از آغاز ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه تعطیل است.

مرمت نمای ساختمان کاخ ملت، بازسازی سقف سالن سینما واقع در بخش زیرزمین، محوطه‌سازی و کف‌سازی بیرون ساختمان، مرمت و استحکام‌بخشی تابلوهای نقاشی موجود در طبقه‌ دوم کاخ ـ موزه‌ ملت از دیگر امور در حال انجام است.

مرحله‌ نخست عملیات مرمتی کاخ ـ موزه‌ ملت از خرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پنج‌ماه طول کشید و در آن، عملیات بازسازی و مرمت تزیینات بنا، به ویژه طبقه‌ همکف و عملیات سامان‌دهی مخازن و کارشناسی و مرمت اشیای موزه و... انجام شد.