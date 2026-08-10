کشف ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان عصر دوشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبر مبنی بر وجود انواع مواد مخدر در اطراف شهرستان مرند، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود:مأموران کلانتری ۱۳عباسی، پس از هماهنگی با مقام قضایی در یکی از روستاهای شهرستان مرند، مقدار ۳۰ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضایی شد، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص توزیع و فروش انواع مواد مخدر را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.