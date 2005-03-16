دكتر احمدي نژاد ، نامزد احتمالي اصولگرايان بالاترين سطح محبوبيت در اصفهان را دارد // 71 درصد دانشجويان با آمدن هاشمي مخالفند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، شايسته فر در اين زمينه افزود: نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از اهميت و حساسيت ويژه اي برخوردار شده و به همين دليل جامعه اسلامي دانشجويان در تلاش است تا براي انتخاب شايسته ترين نامزد رياست جمهوري، نقش ويژه خود را جهت آگاهي بخشي و تنوير افكار عمومي، ايفا كند.

وي گفت: با ابتكاري كه به كار گرفته شد، اقدام به برگزاري همايشي با عنوان "زماني براي رويش" در مسجد الغفور كه از جمله مساجد شناخته شده و مهم شهر اصفهان است، كرديم كه در آن دكتر لاريجاني، دكتر توكلي و دكتر احمدي نژاد به ترتيب در تاريخهاي 12، 15 و 19 بهمن سخنراني كردند.

شايسته فر به شركت صدها نفر در اين سخنراني ها اشاره كرد و گفت: كه سخنراني دكتر احمدي نژاد با 1600 شركت كننده با بيشترين استقبال مواجه شد.

وي تصريح كرد: در هر يك از اين جلسات، پرسشنامه هايي ميان حاضران توزيع شد كه در مجموع دكتر احمدي نژاد شهردار تهران با كسب 35 درصد آراء شركت كنندگان با فاصله اي قابل توجه از ساير نامزدها، در صدر قرار گرفته است.

به گفته دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان، توكلي با 21 درصد، لاريجاني با 18 درصد، ولايتي 12 درصد و بقيه نامزدها با 14 درصد به ترتيب در رده هاي بعدي اين نظرسنجي قرار گرفته اند.

وي افزود: حاصل اين سنجش افكار همچنين نشان داد كه 71 درصد با نامزد شدن آقاي هاشمي رفسنجاني در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مخالف هستند.

نظرسنجي مشابهي كه پيشتر در دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران و همچنين در دانشگاه صنعتي شريف انجام گرفته، مويد پشتاز بودن دكتر احمدي نژاد در محيط هاي دانشگاهي است.