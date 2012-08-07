"آلیا مصطفینا" نخستین طلای روسیه در ژیمناستیک را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلیا درست 18 ماه بعد از مصدومیت زانویش که بسیاری معتقد بودند مانع از رسیدن او به رقابت‌های المپیک می‌شود، موفق شد مدال طلای لندن 2012 را از آن خود کند.

آلیا پیش از این نیز در ماده تیمی مدال نقره و در حرکات زمینی به مدال برنز دست یافته بود. "هه کژین" مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها بعد از آلیا در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره دست یافت.

این در حالی بود که "بث تودل" بریتانیایی به مدال برنز این ماده رسید و در سن 27 سالگی از دنیای ژیمناستیک خداحافظی کرد. مدال برنز او نخستین مدال بریتانیا در بخش انفرادی ژیمناستیک زنان در 116 سال تاریخ المپیک بود.