نمایندگان هرمزگان در لیگ یک و دو فوتبال همگروه های خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی رقابتهای فوتبال لیگ یک و دو در فصل 91 - 92 انجام شد و تیمهای شهرداری بندرعباس، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و البدر بندرکنگ رقبای خود را در این فصل شناختند.

تیم فوتبال شهرداری بندرعباس به عنوان تنها نماینده فوتبال هرمزگان در لیگ یک در گروه "ب" با تیمهای ایرانجوان بوشهر، شهرداری تبریز، پاس همدان، فولاد یزد، استقلال صنعتی، سایپا قائمشهر، شهرداری یاسوج، برق شیراز، نیروی زمینی تهران، مس رفسنجان، شیرین فراز کرمانشاه، کاوه تهران و ملی حفاری اهوازهمگروه شده است.

تیم شهرداری بندرعباس پس از انتخاب عباس سرخاب بازیکنان نامدار سالهای نه چندان دور تیم استقلال تهران و تیم ملی به عنوان سرمربی از هفته اینده برای آمادگی بیشتر به اردوی 10 روزه خواهد رفت.

در گروه "الف" هم تیمهای شاهین بوشهر، مس سرچشمه، شهرداری اراک، ماشین سازی تبریز، ابومسلم مشهد، نساجی مازندران، اتکاء گلستان، نفت مسجد سلیمان، فولاد گستر تبریز، پارسه تهران، گل گهر سیرجان، آهن بافق یزد، الوند همدان و استقلال اهواز قرار دارند.

در این فصل تیمهای قهرمان هر گروه مستقیما به لیگ برتر صعود خواهند کرد و برنده تیمهای دوم گروهای الف و ب در دیدار پلی آف با تیم چهاردهم لیگ برتر برای کسب سهیمه دیدار خواهد کرد. همچنین از هر گروه چهار تیم به لیگ دسته دو سقوط خواهند کرد.

برنامه دیدار های شهرداری بندرعباس در لیگ یک:

هفته اول

شهردارى بندرعباس - شهردارى یاسوج

هفته دوم

شهردارى بندرعباس - پاس همدان

هفته سوم

ایرانجوان بوشهر - شهردارى بندرعباس

هفته چهارم

شهردارى بندرعباس - برق شیراز

هفته پنجم

استقلال صنعتى خوزستان - شهردارى بندرعباس

هفته ششم

شهردارى بندرعباس - صنعتى کاوه تهران

هفته هفتم

راهیان کرمانشاه - شهردارى بندرعباس

هفته هشتم

شهردارى بندرعباس - شهردارى تبریز

هفته نهم

سایپاى شمال - شهردارى بندرعباس

هفته دهم

شهردارى بندرعباس - فولاد یزد

هفته یازدهم

ملى حفارى اهواز - شهردارى بندرعباس

هفته دوازدهم

شهردارى بندرعباس - نیروى زمینى تهران

هفته سیزدهم

مس رفسنجان - شهردارى بندرعباس

همچنین تیمهای فوتبال البدر بندرکنگ و منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به عنوان نمایندگان هرمزگان در لیگ دو هم گروهی های خود را شناختند.

در گروه "الف" تیم فوتبال منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با تیمهایی پون فولاد نوین اهواز، گیتی پسند اصفهان، چوکای تالش، شهرداری لنگرود، مقاومت تهران، صنعتی کاوه تهران، نفت محمود آباد، صنعت ساری، نفت و گاز گچساران، گاز فجر جم بوشهر، دارپاک لرستان، نفت امیدیه و شهرداری اردبیل حضور دارند. این در حالی است که مدیران منطقه ویژه در این فصل علاقه ای به تیمداری ندارند و واگذاری امتیاز به یکی از تیمهای مینابی مورد بحث و گفتگو است.

همچنین در گروه "ب" نماینده شایسته شرق هرمزگان البدر بندرکنگ با تیمهای صنعت نفت نوین آبادان، سیاه جامگان مشهد، سپیدرود رشت، پیام مخابرات فارس، استیل آذین تهران، آشتیان گستران ورامین، استقلال ساری، نوژن شهرداری نوشهر، پرسپولیس گناوه، سایپا مهر کرج، داتیس لرستان، شهرداری دزفول، مس کنگون تبریز هم گروه است.

تیم البدر بندرکنگ در حال حاضر در اردویی 10 روزه در تهران به سر می برد.