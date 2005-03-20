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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۲۱

بر اساس پيش بيني سازمان هواشناسي

آسمان اغلب استانهاي كشور ابري همراه با وزش باد خواهد بود

سازمان هواشناسي كشور آسمان اغلب استانها را در روز اول فروردين ابري همراه با وزش باد پيش بيني كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر بنابراعلام سازمان هواشناسي كشور، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل صاف تا قسمتي ابري در بعضي از ساعات همراه با وزش باد و در پاره اي از نقاط با افزايش ابر و رگبار موقتي خواهد بود.

آسمان استانهاي كردستان، لرستان، زنجان، قزوين، قم، همدان، مركزي، كرمانشاه، سمنان و ايلام صاف تا قسمتي ابري در بعضي از ساعات همراه با وزش باد پيش بيني مي شود.

همچنين بر اساس اعلام سازمان هواشناسي كشور، آسمان استانهاي خوزستان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و جزاير تنب بزرگ و كوچك ، قشم، كيش، لاوان، ابوموسي و خارك صاف تا قسمتي ابري و در بعضي از ساعات همراه با وزش باد و غبار آلود خواهد بود.

آسمان استانهاي مازندران، گيلان و گلستان صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي از نقاط با افزايش مه صبحگاهي همراه خواهد بود. همچنين آسمان استان تهران نيز در روز اول فروردين صاف تا قسمتي ابري و در بعضي از ساعات همراه با وزش باد پيش بيني مي شود. 

کد مطلب 166955

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