آسمان اغلب استانهاي كشور ابري همراه با وزش باد خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر بنابراعلام سازمان هواشناسي كشور، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل صاف تا قسمتي ابري در بعضي از ساعات همراه با وزش باد و در پاره اي از نقاط با افزايش ابر و رگبار موقتي خواهد بود.

آسمان استانهاي كردستان، لرستان، زنجان، قزوين، قم، همدان، مركزي، كرمانشاه، سمنان و ايلام صاف تا قسمتي ابري در بعضي از ساعات همراه با وزش باد پيش بيني مي شود.

همچنين بر اساس اعلام سازمان هواشناسي كشور، آسمان استانهاي خوزستان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و جزاير تنب بزرگ و كوچك ، قشم، كيش، لاوان، ابوموسي و خارك صاف تا قسمتي ابري و در بعضي از ساعات همراه با وزش باد و غبار آلود خواهد بود.

آسمان استانهاي مازندران، گيلان و گلستان صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي از نقاط با افزايش مه صبحگاهي همراه خواهد بود. همچنين آسمان استان تهران نيز در روز اول فروردين صاف تا قسمتي ابري و در بعضي از ساعات همراه با وزش باد پيش بيني مي شود.