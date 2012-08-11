برداشت گوجه فرنگی از کشتزارهای خراسان شمالی آغاز شد

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برداشت محصول گوجه فرنگی از سطح 5 هزار و 100 هکتار از مزارع خراسان شمالی آغاز شده و پیش بینی می‌شود در سال جاری از این سطح حدود 168 هزار تن محصول برداشت شود.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری مساحت زیر کشت گوجه فرنگی در استان حدود هزار هکتار به نسبت سال گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت: در سال زراعی گذشته 4 هزار و 200 هکتار از مزارع استان زیر کشت گوجه فرنگی رفته بود.

عدالتیان با اعلام اینکه بر اساس پیش بینی کارشناسان میزان تولید گوجه فرنگی در خراسان شمالی در سال جاری به نسبت پارسال، 11 درصد افزایش می‌یابد، تصریح کرد: در سال زراعی گذشته حدود 151 هزار تن گوجه فرنگی از سطح کشتزارهای استان برداشت شد.

به گفته وی در حال حاضر برداشت گوجه فرنگی در شهرستان‌های مانه و سملقان و بجنورد شروع شده و برداشت محصول به تدریج در دیگر شهرستان‌های استان نیز آغاز خواهد شد.

این مسئول گفت: بیشترین سطح زیر کشت گوجه فرنگی در شهرستان مانه و سملقان بوده و شهرستان‌های بجنورد و اسفراین نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری حدود 16 هزار هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی به کشت صیفی جات اختصاص یافته و پیش بینی می‌شود در مجموع 308 هزار تن انواع محصولات تابستانه از این مزارع برداشت شود.

خراسان شمالی 307 هزار هکتار عرصه زراعی داشته که حدود 80 هزار هکتار آن به کشت بهاره اختصاص دارد.