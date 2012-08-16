7.7 میلیارد ریال برای بهسازی پارک "مردم" همدان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعودعسگریان بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از طرح بهسازی فاز اول پارک مردم همدان گفت: از این مبلغ حدود چهار میلیارد و 200 میلیون ریال برای عملیات عمرانی و سه میلیارد و 500 میلیون ریال برای فضای سبز هزینه شده است.

شهردار همدان با اشاره به ساماندهی فاز نخست پارک مردم اظهار داشت: وسعت این پارک حدود 15 هکتار است که چهار و نیم هکتار آن به دلیل فرسودگی به لحاظ فضای سبز و محوطه‌سازی از بهره‌برداری مردم خارج شده بود.

سیدمسعود عسگریان اضافه کرد: بهسازی این پارک در سال گذشته با پیشنهاد شهرداری منطقه یک همدان و طراحی توسط دفتر مطالعات و معاونت شهرسازی شهرداری همدان اجرا شد.

عسگریان با بیان اینکه ضلع جنوبی از نظر دسترسی پیاده با مشکل مواجه بود، اظهار داشت: با پیش‌بینی 700 میلیون تومان اعتبار، احداث معابر جدید و اصلاح و مرمت معابر موجود در قسمت جنوبی پارک مردم در وسعت چهار هکتار اجرا شد.

شهردار همدان اضافه کرد: در این راستا حدود دو هزار و 100 مترمربع کف‌سازی با سنگ گرانیت، یک هزار و 550 مترمربع کف سازی با سنگ دیوین، کف‌سازی با آجر جالیز و کف‌سازی با سنگ گرانیت لقمه‌ای در وسعت حدود 350 مترمربع اجرا شده است.

وی به زمان ادامه عملیات عمرانی بهسازی این پارک اشاره کرد و افزود: در این راستا احداث پیاده‌رو در ضلع غربی پارک مردم با سنگ گرانیت به مساحت چهار هزار مترمربع با هزینه‌ یک میلیارد و 500 میلیون ریال در دست اجرا است.

شهردار همدان افزود: جمع‌آوری مجموعه شهربازی پارک مردم از برنامه‌های شهرداری است و محوطه این مجموعه به فضای تفریحی پارک اضافه خواهد شد.

سیدمسعود عسگریان از احداث شهربازی جدید در پارک حیدره در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: تبدیل فضای فرسوده پارک مردم به فضای سبز و استفاده بهینه از آن از مزایای بهسازی و ترمیم این پروژه است.

عسگریان حضور پلیس در بوستان‌های شهر را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: حضور هر چه بیشتر شهروندان در پارک‌های شهر کاهش چالش و ناهنجاری‌های اجتماعی را در پی دارد.