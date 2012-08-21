اجرای کنارگذر شرقی همدان 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

محمود دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کنارگذرهای شرقی و غربی همدان در راستای کاهش ترافیک اجرا می شود، گفت: همدان به عنوان یکی از مراکز مهم سیاحتی و کشاورزی کشور محسوب می شود و با استانهای قزوین، مرکزی، لرستان، کرمانشاه، کردستان و زنجان همجوار است و این موضوع همدان را به مرکز اصلی پخش ترافیک تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه احداث کنارگذرهای شرقی و غربی همدان، ترافیک عبوری همدان را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده است، گفت: این طرح ملی از جاده همدان - ملایر منشعب و به نزدیکی پلیس راه تهران - همدان منتهی می شود.

دهقان با بیان اینکه طول کنار گذر شرقی همدان 23 کیلومتر است و پیمانکار آن در حال انجام عملیات اجرایی است، گفت: پیشرفت فیزیکی کنار گذر شرقی همدان 40 درصد و اعتبار مورد نیاز آن 200 میلیارد ریال است.

رئیس ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل استان همدان در خصوص طرح ملی کنار گذر غربی همدان نیز گفت: این طرح 29 کیلومتر طول دارد و در ادامه کنار گذر شرقی از پلیس راه تهران - همدان شروع و به سه راهی صالح آباد ختم می شود.

وی افزود: پیمانکار کنارگذر غربی همدان بومی استان بوده و با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای پیمانکار بومی عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

محمود دهقان پیشرفت فیزیکی کنار گذر غربی را 13 درصد و اعتبار آنرا 270 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این پروژه از پیمانکار بومی استانی برای انجام عملیات اجرایی ساخت کنار گذر استفاده شده است.

وی کاهش طول مسیر، کاهش زمان سفر، کاهش استهلاک وسائط نقلیه عبوری، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی های صوتی، جلوگیری از ایجاد گره ترافیکی در شهر همدان و آرامش خاطر در سفر را از جمله مزایای طرح های ملی کنار گذر شرقی و غربی استان همدان عنوان کرد.