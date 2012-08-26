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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

احمدی به مهر خبر داد:

ارسال بیش از 60 داستان به هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج استان مرکزی

ارسال بیش از 60 داستان به هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج استان مرکزی

اراک- خبرگزاری مهر: مسئول بسیج هنرمندان استان مرکزی گفت: بیش از 60 داستان به دبیرخانه هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیجیان استان مرکزی ارسال شده که بیشتر آنها از شهر اراک است.

علی احمدی قاسم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تعداد آثار برای بازبینی و داوری در سه بخش نوجوان، جوان و بزرگسال در اختیار داوران قرار گرفته است.

وی افزود: داوران این جشنواره از اساتید و کارشناسان این امر هستند که پس از داوری اختتامیه این جشنواره در 20 شهریور ماه برگزار خواهد شد.

 احمدی ادامه داد: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی، ساماندهی و معرفی هنرمندان نخبه بسیجی استان مرکزی برای حضور در دوره های آموزشی عمومی و تخصصی داستان است.

 وی با  بیان اینکه موضوع های جشنواره تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، آرمان ها، ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده است، اظهار داشت: مقاومت و بیداری اسلامی ، موضوع آزاد با محورهای های تاکید بر فرهنگ و ضرورت های بومی از جمله شخصیت امام راحل از دیگر موضوع های هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیجیان استان مرکزی است.

کد مطلب 1680596

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