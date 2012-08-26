ارسال بیش از 60 داستان به هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج استان مرکزی

علی احمدی قاسم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تعداد آثار برای بازبینی و داوری در سه بخش نوجوان، جوان و بزرگسال در اختیار داوران قرار گرفته است.



وی افزود: داوران این جشنواره از اساتید و کارشناسان این امر هستند که پس از داوری اختتامیه این جشنواره در 20 شهریور ماه برگزار خواهد شد.



احمدی ادامه داد: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی، ساماندهی و معرفی هنرمندان نخبه بسیجی استان مرکزی برای حضور در دوره های آموزشی عمومی و تخصصی داستان است.

وی با بیان اینکه موضوع های جشنواره تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، آرمان ها، ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده است، اظهار داشت: مقاومت و بیداری اسلامی ، موضوع آزاد با محورهای های تاکید بر فرهنگ و ضرورت های بومی از جمله شخصیت امام راحل از دیگر موضوع های هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیجیان استان مرکزی است.