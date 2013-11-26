شجره طیبه همچنان رمز موفقیت و ماندگاری انقلاب/ نمایش اقتدار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی، ظهر سه شنبه در اجتماع حماسی و نمایش اقتدار بسیجیان که با هدف تجدید پیمان با آرمان‌های شهداء در مصلای بیت‌المقدس اراک برگزار شد، افزود: حضور بسیجیان به رهبری امام خمینی (ره) و سپس مقام معظم رهبری همواره در صحنه‌های مختلف ثمربخش بوده است.



وی با بیان اینکه برخی بر این باورند که بسیج کارکرد نظامی و امنیتی دارد، گفت: بسیج در عرصه‌های مختلف علمی، فن‌آوری، صنایع نظامی، محرومیت‌زدایی، سلامت و پیشرفت‌های پزشکی، تولید صنعت و کشاورزی، ورزشی و فرهنگی فعال بوده و موفقیت‌های بسیاری را کسب کرده است.



وظیفه بسیجیان تداوم راه روشن اسلام است



جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با تاکید بر اینکه امروز وظیفه بسیجیان تداوم راه روشن اسلام به رهبری ولی فقیه است، اظهار کرد: پافشاری بر اصول و ارزش‌های انقلاب، حفظ ارتباط با خدا، اخلاص در عمل و تعمیق در معارف از ویِگی‌های بسیجیان است.



کریمی وحدت کلمه، دشمن‌شناسی و حفظ آمادگی دفاعی از نظام و غیرت اسلامی، ورود در عرصه‌های مختلف و تولید علم و فن‌آوری و جهاد فرهنگی را از مهمترین مولفه‌های پبروزی و موفقیت لشکریان خدا عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دشمن برای ماندن بر مسند قدرت در سطح جهان نیازمند اطلاعات به عنوان اصل اساسی برنامه های خود بود، گفت: فعالیت نیروهای غیربومی و بومی در مناطق مختلف دنیا و هدایت برخی بی خبران برای انعکاس اطلاعات، راه‌اندازی دانشگاه‌های بین‌المللی و پرورش جاسوسان و ترویج فرهنگ غربی در بین دانشجویان و انتقال فرهنگ آنان به سراسر دنیا که فرار مغزها را به دنبال داشت از اقدامات دشمنان بود.





جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی یکی دیگر از اقدامات استکبار شرق و غرب را تشکیل سازمان بین‌المللی با هدف جلوگیری از جنگ‌های جهانی و دفاع از ملت‌های مظلوم بود،‌ تصریح کرد: اما کارکرد این سازمان کنترل مراکز اقتصادی برای در دست داشتن نبض اقتصاد دنیا بود.

استفاده از امکانات برای ترویج فرهنگ منحط



کریمی با اشاره به تهدیدات نرم و تولید فکر و ترویج فرهنگ منحط غربی، ادامه داد: در این راستا نیز سازوکارهای همچون سینمای هالیوود، شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های مختلف و فرق ضاله را به کار گرفتند تا ابر قدرت باقی بمانند.

وی همچنین به حضور دشمن در جبهه سخت و فعالیت‌های و تشکیل ارتش‌های بسیار برای موفقیت خود اشاره کرد و افزود: ناوهای هواپیما‌بر و موشک‌های قاره پیما نماد سلطه‌گری و تلاش آنان برای عرض اندام کردن و ایجاد رعب و وحشت در دنیا بود.



جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به پیشرفت‌ تکنولوژی و آغاز جنگ سایبری با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و پرداخت هزینه‌های هنگفت در این راستا را از دیگر اقدامات ناشیانه دشمن عنوان کرد.



امام خمینی (ره) براساس مبانی اسلام انقلاب را پایه گذاری کرد



کریمی با تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) براساس اصول و مبانی اسلام و پشتیبانی ملت ایران در برابر ظلم و جور زمان خویش ایستادگی کرد، گفت: امام خمینی با اقدامات خود برپایه اسلام ناب محمدی توطئه‌های دشمنان را بی نتیجه گذاشت.



وی تصریح کرد: ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) در برابر کودتاها، ناامنی‌ها، ترورها، بمب‌گذاری‌ها،‌حمله نظامی در طبس، هشت سال دفاع مقدس، تحریم‌های اقتصادی از بدو انقلاب بر ملت ایران تحمیل شد و همچنان ادامه دارد و تهاجم و شبیخون فرهنگی و در فتنه 88 بیدار بود و با پیروی از ولایت فقیه همواره دشمنان را ناامید کرد.





جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با بیان اینکه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با رهنمودهای خویش با دشمنان شرق و غرب ایستادگی کرد، گفت: پس از مقاومت‌های بسیار در برابر توطئه های دشمن در سال 57 حکومت اسلامی و نو به رهبری امام خمینی (ره) پایه‌گذاری شد.

حضور مردم همواره خنثی کننده توطئه هاست



کریمی با تاکید بر اینکه حضور و ایستادگی امام خمینی (ره) در برابر استکبار جهانی زحمات آنان را نقش بر آب کرد، ادامه داد: ایران اسلامی با حضور گسترده ملت قهرمان و همیشه در صحنه خود پس از هر توطئه با سرعت بیشتری راه خود را ادامه داد.



وی همچنین به بیداری اسلامی در کشورهای کختلف اشاره و تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران الگوی بی نظیر برای مردم در سراسر دنیا شد و فریاد مظلومیت ملل جهان مسلمان و غیرمسلمان را در سال های اخیر شاهد هستیم.



حضور پرقدرت بسیجیان در همایش حماسی

در این همایش بسیجیان استان با اقتدار و نظم شرکت داشتند و با شعارهای انقلابی باردیگر حمایت خود از انقلاب، نظام، رهبری و مردم نشان دادند.

در این همایش بسیجیان دوران دفاع مقدس در کنار بسیجیان جوان حضور یکپارچه ای داشتند و صفوف آنان یادآور رزمندگان دوران دفاع مقدس برای دفاع زا انقلاب و کشور بود.