گردشگری و ظرفیت نهفته اشتغال/ سفره خانه های سنتی ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ونّایی نام روستایی بزرگ و آباد در شهرستان بروجرد در غرب ایران است. این روستا از توابع بخش اشترینان این شهرستان بوده و در ۱۲ کیلومتری شمال غربی شهر بروجرد در منطقه‌ای کوهستانی قرار گرفته است.

ونایی به عنوان یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین مناطق روستایی بروجرد، از ‪ ۱۰ ‬ کوه و قله مرتفع و شگفت انگیز از جمله "هجده یال"، "سه کوزان"، "والاش"، "برنجه" و "هیگره" برخوردار است.

ونایی در تنگه‌ای بین دو کوه بلند برآفتاب و کوه گرین قرار گرفته است و آب و هوایی کوهستانی دارد. زمستانهای آن سرد و پربرف و تابستانهای آن خنک و معتدل است.

ونایی، دیار چشمه ها و رودخانه های پرآب

جنوب ونایی را دشت کوچکی تشکیل می دهد که به دلیل وجود آب فراوان، کشاورزی در آن رونق دارد. وجود چشمه‌سارهای جوشان همچون سراب سفید، دو روزنه، طوطیا و سراب پنبه که از دامن کوههای این منطقه می جوشد و منبع اصلی آب شرب شهر بروجرد است، علاوه بر رونق کشاورزی، طراوت ویژه‌ای را با صدای دلنشین جویبارها در کنار عطر سبزه‌های بهاری و خنکی نسیم دشتها در مقابل چشم گردشگران به تصویر می‌کشد.

رودخانه مهیج و خروشان سیمره که از تلاقی چشمه‌سارهای پرآب این منطقه تشکیل شده، گامی بلند را برای سیرابی دشتهای جنوبی لرستان و پیوستن به رودخانه دز در خوزستان برداشته است. این روستا با جاده آسفالته به بروجرد و اشترینان و با جاده شنی به الشتر وصل می‌شود.

منطقه سرسبز و بکر روستای "ونایی" از جمله مناطق پر جاذبه بروجرد به شمار می‌رود که اغلب گردشگران و به ویژه دوستداران کوهپیمایی و کوهنوردی اوقات خوشی را در آن سپری می‌کنند. ونایی از مناطق گردشگری طبیعی بروجرد است و در فهرست روستاهای گردشگری استان لرستان قرار دارد. دارای یک قلعه تاریخی به شماره ثبت ملی ۱۱۲۲۴ و یک دهنه غار است. ونایی به خاطر سرچشمه های گوناگون، بیشه زارها و کوههای مرتفع از توان بالایی برای گردشگری برخوردار است.

ونایی منطقه نمونه گردشگری شد

در این راستا منطقه نمونه گردشگری "ونایی" به عنوان یکی از مناطق پرجاذبه شهرستان بروجرد طرح جامع مطالعاتی منطقه گردشگری آن مطرح و پس از تصویب توسط متولیان امر عملیاتی شد.

این در حالیست که با توجه به آب و هوای مطبوع این منطقه و حضور پررنگ گردشگرانی از جای جای لرستان و کشورمان برخی از ساکنان نزدیک به این محل اقدام به برپایی سفره خانه های سنتی کرده اند که متاسفانه با توجه به عدم نظارت متولیان امر از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی نیز در منطقه به وجود آمده است.

از سوی دیگر با توجه به اشتغال ایجاد شده در منطقه توسط این واحدهای خدماتی باید تدابیری اتخاذ شود تا ضمن ایجاد استانداردهای لازم فرصت های شغلی ایجاد شده در این منطقه گردشگری از دست نرود.

ضمن نظارت بر فعالیت سفره خانه ها، از اشتغال موجود حمایت شود

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با ساماندهی و نظارت بر فعالیت سفره خانه های موجود در مسیر رودخانه منطقه گردشگری ونایی به خبرنگار مهر گفت: در این بخش از یک طرف انتظار داریم مردم قانون را رعایت کنند و از سوی دیگر انتظار می رود که ما هم به عنوان نظام و دولت تنها با اعمال زور کارها را هدایت نکنیم.

علاء الدین بروجردی با تاکید بر اینکه هیچ کس مخالف ضابطه و قانون نیست، تصریح کرد: ما مخالف اشتغال جوانان نیستیم و باید در این حوزه مشوق آنها هم باشیم که می توان در این راستا با ضابطه مند کردن امور، ضمن انجام کارهای فرهنگی و آموزشی اجازه ندهیم با ایجاد سفره خانه های غیر مجاز فضای سبز موجود تخریب شود.

وی با تاکید بر اینکه متوقف کردن فعالیت اینگونه سفره خانه ها به نام اشغال حریم رودخانه کار درستی نیست، عنوان کرد: در خصوص فعالیت سفره خانه ها ما خود را ملزم به رعایت قانون می دانیم که این بهترین روش است و دستگاههای ذیربط باید برای سفرخانه های موجود مجوز صادر کنند.

بروجردی با تاکید بر اختصاص تسهیلات لازم به این واحدهای گردشگری، بیان داشت: ما مشابه این مناطق گردشگری در بروجرد فراوان داریم که می توانند منبع امرار معاش مردم باشند.

وی با تاکید بر ساماندهی سفره خانه های موجود و ایجاد استانداردهای لازم در این رابطه تصریح کرد: متولیان امر باید از تجربیات استانهای مختلف در امر گردشگری استفاده کنند و با انتقال تجربیات، ما را در تصمیم گیری بهتر کمک کنند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با اعمال قانون و عقلانیت بستر لازم برای استفاده صحیح از این گونه مناطق را فراهم آورد، یادآور شد: همه ما باید کمک کنیم تا یک چهره زیبا در این بخش از شهرستان به دیگران ارائه دهیم.

سفره خانه سنتی در منطقه ونایی بروجرد ساماندهی شود

بهرام بیرانوند دیگر نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: با توجه به افزایش تعداد بازدید کنندگان و گردشگران فضای فعلی در منطقه ونایی جوابگو نیست و باید برای حل مشکل سفره خانه ها در مسیر رودخانه ونایی و ایجاد استانداردهای لازم فکر اساسی صورت گیرد.

وی افزود: برای محلهای مورد نظر باید شناسنامه صادر شده و ضمن آماده کردن زیر ساختها، برای سفره خانه های دارای شرایط استاندارد مجوز فعالیت صادر شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر دهها واحد در این منطقه مشغول به کار هستند که چگونگی هدایت پسماند آنها مسئله مهمی است که باید روی آن نظارت و کنترل گیرد.

سفره خانه های سنتی باید استانداردهای لازم را رعایت کنند

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان نیز در رابطه با طرح ساماندهی سفره خانه های منطقه ونایی اظهار داشت: در سطح استان لرستان جاذبه های کم نظیر و گاه بی نظیری وجود دارد که هم از تعدد و هم از جذابیت خوبی برخوردارند.

عباس گودرزی با بیان اینکه صنعت گردشگری صنعتی است که ورشکستگی ندارد و منبع درآمد بسیاری از کشورهاست، تصریح کرد: استان لرستان و بروجرد نیز از این قاعده مستثنی نیستند که برای به فعلیت رسیدن ظرفیتهای گردشگری به عنوان مزیت اقتصادی مشکلاتی وجود دارد که تنها با تعامل جمعی حل خواهد شد.

وی در مورد فعالیت سفره خانه های سنتی بروجرد نیز گفت: مدتی است که سفره خانه های سنتی در مسیر منطقه نمونه گردشگری ونایی راه اندازی شده و مشکلاتی را در این منطقه به وجود آورده است.

گودرزی با تاکید بر ضرورت ساماندهی این سفره خانه ها افزود: در مناطق نمونه گردشگری حتما باید طرح توسط سرمایه گذار بخش خصوصی ارائه شود و بعد از دریافت تاییدیه به مراحل بعدی برود و این مستلزم آزاد کردن زمین و در اختیار قرار دادن آن به سرمایه گذار است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در ادامه بیان داشت: برای ایجاد سفره خانه های سنتی باید از سازه های سبک و هم سنخ با طبیعت استفاده شود و دارای استانداردهای خاص خود باشد.

ورود میراث فرهنگی برای ساماندهی سفره خانه های سنتی بروجرد

وی با بیان اینکه منطقه گردشگری ونایی دارای جاذبه های کم نظیر است، افزود: با این تفاسیر فعالیت برخی سفره خانه های غیرمجاز در این منطقه گردشگری وضعیت نامناسبی ایجاد کرده است.

گودرزی تصریح کرد: بوی تعفن آب بر اثر انباشته شدن زباله های ناشی از فعالیت سفره خانه ها در مسیر رودخانه و ریخته شدن فاضلاب روستای ونایی در این رودخانه یک تهدید جدی برای این منطقه محسوب می شود.

این مسئول با یادآوری اینکه از سوی دیگر دهها خانوار از محل فعالیت این سفره خانه ها امرار معاش می کنند، یادآور شد: باید تدابیری اندیشیده شود تا با ساماندهی وضعیت این سفره خانه مشکلات یاد شده به شکل مناسب حل شود.

وی در پایان یادآور شد: انتظار می رود با حمایت و مساعدت تمام دستگاهها بتوانیم پروانه های موقتی و مجوزهایی برای این واحدها صادر و آنها را به طور قانونی تحت نظارت این سازمان قرار دهیم تا به این صورت به انتظار روستاییان پاسخ داده باشیم.

به هر روی امید می رود ضمن رفع مشکلات ایجاد شده در این منطقه گردشگری و ایجاد استانداردهای لازم برای فعالیت سفره خانه های سنتی بروجرد، از اشتغال ایجاد شده در این بخش نیز حمایت صورت گیرد.