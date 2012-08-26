وجود هشت هزار بقعه در کشور/ تبدیل بقاع متبرکه به مراکز فرهنگی و گردشگری دینی

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در آستانه امامزاده یحیی (ع) سمنان، با اشاره به وجود هشت هزار بقعه در کشور گفت: در بیش از سه هزار نقطه از این بقعه ها فعالیت های عمرانی در حال انجام است.
تبدیل بقاع متبرکه به مراکز فرهنگی و گردشگری دینی
وی با اشاره به هزینه کرد بخشی از درآمد موقوفات در مراسم های عزاداری، کمک به فقرا و مستمندان، ایتام و ازدواج جوانان اظهار داشت: بقاع متبرکه ظرفیت تبدیل شدن به مراکز فرهنگی و گردشگری دینی را دارند که این موضوع از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
محمدی با اشاره به بخشنامه سازمان اوقاف و امور خیریه برای نحوه مدیریت بقاع متبرکه کشور، ادامه داد: بر این اساس، 40 درصد درآمد بقاع برای امورعمرانی بقعه، 30 درصد برای امور اجرایی، 30 درصد برای فعالیت های فرهنگی و دینی در بقعه و 10 درصد از درآمد به حق تصدی گری اختصاص می یابد.
وی تصریح کرد: بقاع متبرکه در معضلات زندگی و چالش های اجتماعی، پاسخگوی فرهنگی و روحی مردم است.
یکهزار امامزاده در کشور دارای طرحی موسوم به طرح جامع بقاع متبرکه شدند
محمدی افزود: طرح جامع بقاع متبرکه با 43 مولفه در تمام امامزاده و بقاع متبرکه اجرایی میشود.
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در طرح مذکور امامزادگان به عنوان پناهگاه مسلمانان در نظر گرفته شده گفت: تمام امور مربوط به زندگی در آن پیشبینی شدهاست.
وی تصریح کرد: در امامزادههای معروف و دارای زیرساختهای تردد، تمام یا بخشی از مولفههای تدوین شده اجرایی میشود.
دانشکده های علوم و معارف قرآن گسترش می یابد
نماینده ولیفقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گسترش دانشکدههای دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم را از جمله موارد مصرف بودجه نیم درصد قرآنی این سازمان برشمرد.
محمدی با بیان اینکه بودجه نیم درصد قرآنی این سازمان به برنامهها و فعالیتهای قرآنی تعلق میگیرد اظهار داشت: علاوه بر مصرف بودجه در برنامههای از پیش تعیین شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه، برنامههای جدید نیز متناسب با این بودجه طراحی شده است.
وی این مقدار بودجه را کافی ندانست و گفت: همین مقدار هم جای تقدیر و تشکر دارد که به همت مسئولان ذیربط به نتیجه رسیده است؛ رشد کمی و کیفی مسابقات قرآن از جمله برنامههایی است که در این زمینه اجرا میشود.
تفرقه مسلمین مهمترین هدف دشمنان اسلام
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه دشمنان اسلام و قرآن همیشه درصدد این بودند که بین مسلمانان تفرقه و جدایی بیندازند اظهار داشت: وظیفه و تکلیف اصحاب و خادمان قرآن در این زمینه بسیار مهم می باشد.
وی تصریح کرد: قرآن یک تکلیف امری و آن اعتصام به حبلالله و یک تکلیف نهی و آن دوری از تفرقه و اختلاف را به ما دستور داده است که اجازه ندهید بین ما جدایی بیندازند.
محمدی با اشاره به اینکه این نکته که عزت و عظمت مسلمانان در سایه عمل به قرآن کریم است افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت قرآن کریم این همه عزت و عظمت به دست آورده که امام راحل هدف از انقلاب اسلامی را، اجرای احکام قرآن و مقصد انقلاب را قرآن کریم اعلام کردهاند .
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه کشور علت جنگ روانی دشمن علیه ایران را پایداری ایران بر ارزش های دینی و استکبارستیزی عنوان کرد.
محمدی با اشاره به ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، اظهار داشت: ایجاد این بانک با فعالیت ادارات کل در استانها، تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: هدف از ایجاد این بانک اطلاعاتی، اطلاع یابی دقیق از مجموعه سرمایه وقف، ساماندهی، مدیریت و بهره برداری صحیح از موقوفات در کشور است.
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: پارسال بیش از یک هزار و 400 وقف در کشور انجام شد که این رقم در مقایسه با میانگین سال های پیش از سال 88، هفت برابر شد.
محمدی با بیان اینکه میانگین تعداد وقف های انجام شده در سال های پیش از سال 88، در هر سال 200 وقف بود افزود: تعداد وقف های انجام شده در سال 89 حدود هزار مورد بود که این رقم در مقایسه با میانگین سال های پیش از سال 88 پنج برابر شده است.
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه کشور افزود: بنیادها و نهادهای خیریه در غرب بر گرفته از سنت وقف در دین مبین اسلام است.
وی با بیان اینکه باید برای واقفین نیتسازی شود، وقف را نیازمند ترویج و تبلیغ بیشتری دانست و افزود: باید چهره وقف را طوری تبیین کنیم که مردم نجات خود را در وقف ببینند و به سوی آن بیایند.
حجت الاسلام عبدالله واحدی در پایان این مراسم به عنوان سرپرست اداره کل اوقاف و امورخیریه استان سمنان معرفی و از خدمات حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور تقدیر شد.
