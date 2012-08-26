وجود هشت هزار بقعه در کشور/ تبدیل بقاع متبرکه به مراکز فرهنگی و گردشگری دینی

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در آستانه امامزاده یحیی (ع) سمنان، با اشاره به وجود هشت هزار بقعه در کشور گفت: در بیش از سه هزار نقطه از این بقعه ها فعالیت های عمرانی در حال انجام است.

تبدیل بقاع متبرکه به مراکز فرهنگی و گردشگری دینی

وی با اشاره به هزینه کرد بخشی از درآمد موقوفات در مراسم های عزاداری، کمک به فقرا و مستمندان، ایتام و ازدواج جوانان اظهار داشت: بقاع متبرکه ظرفیت تبدیل شدن به مراکز فرهنگی و گردشگری دینی را دارند که این موضوع از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

محمدی با اشاره به بخشنامه سازمان اوقاف و امور خیریه برای نحوه مدیریت بقاع متبرکه کشور، ادامه داد: بر این اساس، 40 درصد درآمد بقاع برای امورعمرانی بقعه، 30 درصد برای امور اجرایی، 30 درصد برای فعالیت های فرهنگی و دینی در بقعه و 10 درصد از درآمد به حق تصدی گری اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: بقاع متبرکه در معضلات زندگی و چالش های اجتماعی، پاسخگوی فرهنگی و روحی مردم است.

یک‌‌‌‌هزار امامزاده در کشور دارای طرحی موسوم به طرح جامع بقاع متبرکه شدند

محمدی افزود: طرح جامع بقاع متبرکه با 43 مولفه در تمام امامزاده و بقاع متبرکه اجرایی می‌شود.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در طرح مذکور امامزادگان به عنوان پناهگاه مسلمانان در نظر گرفته شده گفت: تمام امور مربوط به زندگی در آن پیش‌بینی شده‌است.

وی تصریح کرد: در امامزاده‌های معروف و دارای زیرساخت‌های تردد، تمام یا بخشی از مولفه‌های تدوین شده اجرایی می‌شود.

دانشکده های علوم و معارف قرآن گسترش می یابد

نماینده ولی‌فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گسترش دانشکده‌های دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم را از جمله موارد مصرف بودجه نیم درصد قرآنی این سازمان برشمرد.

محمدی با بیان اینکه بودجه نیم درصد قرآنی این سازمان به برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی تعلق می‌گیرد اظهار داشت: علاوه بر مصرف بودجه در برنامه‌های از پیش تعیین شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه، برنامه‌های جدید نیز متناسب با این بودجه طراحی شده است.

وی این مقدار بودجه را کافی ندانست و گفت: همین مقدار هم جای تقدیر و تشکر دارد که به همت مسئولان ذی‌ربط به نتیجه رسیده است؛ رشد کمی و کیفی مسابقات قرآن از جمله برنامه‌هایی است که در این زمینه اجرا می‌شود.

تفرقه مسلمین مهمترین هدف دشمنان اسلام



نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه دشمنان اسلام و قرآن همیشه درصدد این بودند که بین مسلمانان تفرقه و جدایی بیندازند اظهار داشت: وظیفه و تکلیف اصحاب و خادمان قرآن در این زمینه بسیار مهم می باشد.

وی تصریح کرد: قرآن یک تکلیف امری و آن اعتصام به حبل‌الله و یک تکلیف نهی و آن دوری از تفرقه و اختلاف را به ما دستور داده است که اجازه ندهید بین ما جدایی بیندازند.

محمدی با اشاره به اینکه این نکته که عزت و عظمت مسلمانان در سایه عمل به قرآن کریم است افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت قرآن کریم این همه عزت و عظمت به دست آورده که امام راحل هدف از انقلاب اسلامی را، اجرای احکام قرآن و مقصد انقلاب را قرآن کریم اعلام کرده‌اند .

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه کشور علت جنگ روانی دشمن علیه ایران را پایداری ایران بر ارزش های دینی و استکبارستیزی عنوان کرد.

ثبت نام 120 هزار نفر درطرح تربیت حافظان و قاریان قرآن



نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از ثبت نام 120 هزار نفر در کشور در طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن خبر داد و افزود: این طرح، در مدت چهار سال باید یک میلیون قاری و یک میلیون حافظ قرآن کریم در کشور تربیت شود.



محمدی با اشاره به ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، اظهار داشت: ایجاد این بانک با فعالیت ادارات کل در استانها، تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت داشته است.



وی افزود: هدف از ایجاد این بانک اطلاعاتی، اطلاع یابی دقیق از مجموعه سرمایه وقف، ساماندهی، مدیریت و بهره برداری صحیح از موقوفات در کشور است.



بیش از یک هزار و 400 وقف در کشور انجام شده است



نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: پارسال بیش از یک هزار و 400 وقف در کشور انجام شد که این رقم در مقایسه با میانگین سال های پیش از سال 88، هفت برابر شد.



محمدی با بیان اینکه میانگین تعداد وقف های انجام شده در سال های پیش از سال 88، در هر سال 200 وقف بود افزود: تعداد وقف های انجام شده در سال 89 حدود هزار مورد بود که این رقم در مقایسه با میانگین سال های پیش از سال 88 پنج برابر شده است.



وی، اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب را علت این افزایش بیان کرد و اضافه کرد: وقف عملی مهم، ‌دل پذیر و گوارا برای جامعه است.



ثبت مکانیزه سند اجاره موقافات در کشور





نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از ثبت مکانیزه سند اجاره موقوفات خبر داد و افزود: میزان و ارزش موقوفات در این روش به طور دقیق و شفاف مشخص می شود و تمام فعل و انفعالات نیز قابل دسترسی است.



نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور شفاف سازی، نظارت و مراقبت بر اوقاف را از ثمرات ثبت سند اجاره به این شیوه عنوان کرد.



سنت حسنه وقف احیاء و گسترش یابد





نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، خواستار احیای سنت حسنه وقف و اصلاح نگرش در مورد آن با کمک حوزه های علمیه و مبلغان شد و گفت: احیاء و اصلاح نگرش به وقف موجب کمک به گسترش حوزه ها، مدارس، درمانگاه ها، ازدواج و سایر امور خیریه می شود.



محمدی با بیان اینکه متمکنین علاقمند به وقف آمادگی لازم دارند افزود: پس باید در نیت کردن وقف توسط کارشناسان این امر هدایت شوند تا جامعه به بهترین شکل از موقوفات بهره مند شود.



وی با اشاره به اینکه وقف پیش از اسلام و در سایر ادیان الهی نیز وجود داشته و پیامبر اکرم (ص) و دین اسلام هم آن را تایید کرده است اظهار داشت: وقف منحصر به یک فرد، سازمان و یا گروه نیست بلکه سرمایه ملی است و باید درست اداره شود و در جامعه رواج یابد تا همگان از آن بهره مند شوند.



نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بر لزوم عمل به نیت واقف تاکید و اضافه کرد: اگر بخواهیم اخلاق اسلامی، مهر و محبت اجتماعی در جامعه به وجود آید باید به وقف توجه ویژه کنیم.



وقف موجب کاهش فاصله طبقاتی می شود



وی با بیان اینکه وقف فاصله طبقاتی را کاهش می دهد گفت: ثروتمندان بخشی از سرمایه خود را برای نیازمندان و مستضعفان جامعه وقف کنند تا صمیمیت و مهربانی بیشتر شود.



نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه کشور افزود: بنیادها و نهادهای خیریه در غرب بر گرفته از سنت وقف در دین مبین اسلام است.

استان سمنان آماده ارائه خدمتگزاری بهتر در زمینه اوقاف و امورخیریه است





استاندار سمنان نیز در این مراسم از آمادگی ارائه خدمتگزاری بهتر در زمینه اوقاف و امور خیریه این استان خبرداد و گفت: وقف به عنوان عملی‌ترین شکل پیروی از اسلام باید انسان‌سازی کند.

عباس رهی افزود: طی سالهای گذشته در این بخش گره هایی وجود داشت که با تلاش مدیران اوقاف و امور خیریه استان سمنان برطرف شد.



وی با بیان اینکه باید برای واقفین نیت‌سازی شود، وقف را نیازمند ترویج و تبلیغ بیشتری دانست و افزود: باید چهره وقف را طوری تبیین کنیم که مردم نجات خود را در وقف ببینند و به سوی آن بیایند.



فرهنگ وقف باید در سطح جامعه توسعه و نهادینه شود



به گفته عالی ترین مقام دولت در استان سمنان، با انجام تبلیغات مناسب باید نگاه، نگرش و سمت و سوی افراد خیراندیش و واقفان را در خصوص وقف از سمت موضوعات و نگاهی خاص خارج نموده و به سوی موقوفات جدید در راستای رفع نیازهای روز جامعه سوق دهیم .



رهی افزود: با توسعه و نهادینه شدن فرهنگ وقف و ایجاد نگرش صحیح به این سنت حسنه شاهد مرتفع شدن فقر در جامعه، برگزاری برنامه های فرهنگی مناسب و در خور شان در سطح استان خواهیم بود.



سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان معرفی شد



حجت الاسلام عبدالله واحدی در پایان این مراسم به عنوان سرپرست اداره کل اوقاف و امورخیریه استان سمنان معرفی و از خدمات حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور تقدیر شد.



نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، نماینده ولی فقیه در استان سمنان، برخی ائمه جماعات، مدیران و وقف کنندگان استان سمنان در این مراسم حضور داشتند.