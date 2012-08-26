به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابراهیم رزاقی با تأکید بر اینکه وقف یکی از ستونهای اصلی اقتصاد اسلامی است و با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از مردم با فرهنگ وقف آشنا نیستند، افزود: رادیو و تلویزیون و دانشگاهها باید در مسیر آموزش وقف به مردم گام بردارند.
وی افزود: از طرف دیگر سازمان اوقاف و امور خیریه باید محور آموزشهای اخلاقی و تکیهگاه تولیدی برای کمک به خانوادههای کم درآمد و تجهیز آنها به تولید بیشتر باشد.
رزاقی اتصریح کرد: اقتصاد مقاومتی همراه با وقف سازوکار جدیدی پیدا میکند که ماندگاری آن را افزایش میدهد.
این استاد بازنشسته دانشگاه تهران تأکید کرد: با تقویت فرهنگ وقف علاوه بر اینکه مشکلات و بحرانهای اقتصادی کم هزینه تر و راحت تر پشت سر گذاشته میشود، موجب تغییر در تفکر اقتصادی آحاد جامعه میشود. در این فرهنگ مردم سود جمعی را بر سود فردی ترجیح میدهند و میدانند که اگر سود جمعی نباشد سود فردی هم در کار نخواهد بود.
وی با بیان محورهایی که وقف میتواند در آنها به اقتصاد مقاومتی کمک کند. گفت: افزایش اشتغال و تولید، کاهش فاصله درآمدی، افزایش مهارتهای شغلی و زندگی، مشارکت دادن دیگران در ثروت و درآمد، پرستاری از کودکان بی سرپرست و ارایه الگوی زندگی اسلامی از محورهایی است که وقف میتواند در مسیر آنها به اقتصاد مقاومتی کمک کند.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی افزود: سرمایه عظیم وقف میتواند همه ایران را تحت تاثیر قرار دهد و رشد اقتصادی و اخلاقی را توامان ارتقا بخشد. تا همه فرزندان ایران اسلامی با تساوی و عدالت واقعی تری زندگی کنند.
وی افزود: آلوده شدن بخشی از مردم به مصرف کالاهای وارداتی ابعاد گستردهای دارد. رشد مصرف گرایی و فردگرایی ما را از فرهنگ مقاومت، فرهنگ جهادی و وقف دور میکند.
نظر شما