مجتمع آبرسانی روستای برغان ساوجبلاغ به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع آبرسانی روستای قدیمی برغان با حضور فرماندار ساوجبلاغ و نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر یکشنبه افتتاح شد.



فرماندار ساوجبلاغ در آیین بهره برداری از این طرح گفت: خدمات دولت در این روستا چشمگیر بوده و اجرای گاز رسانی با سخت ترین شرایط در حال اتمام است. عملیات فبیر نوری نیز در حال اجرا است.

وی گفت: اعتبار هزینه شده در این روستا برای این پروژه ها بیش از سه میلیارد تومان است.



حدادی افزود: بر این اساس، رسیدگی به روستاهای ساوجبلاغ به خصوص روستاهای دور دست در اولویت کاری مجموعه شهرستان قرار دارد.



بیشترین اعتبار به طرحهای آبرسانی روستاهای ساوجبلاغ تخصیص یافت



وی با بیان اینکه تامین آب شرب نیز یکی از خواسته ها و نیازهای بر حق روستاییان است، گفت امسال بیشترین اعتباربرای آبرسانی به روستاها در نظر گرفته شده است و پروژه های بزر گی در روستا ها ساخته و به بهره برداری می رسد.



فرماندار ساوجبلاغ گفت: وحدت و همدلی مردم به خصوص در روستاها مثال زدنی است و باید برای تامین نیازها و خواسته های آنان در حد توان تلاش کرد.



روستای لشگرآباد ساوجبلاغ با 260 میلیون تومان بهسازی شد



فرماندار ساوجبلاغ همچنین در بازدید از روستای لشگر آباد، آسفالت و جدول گذاری معابر این روستا را افتتاح کرد.



حدادی یادآور شد: برای بهسازی این روستا260میلیون تومان هزینه شده است.