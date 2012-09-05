بیمارستان بشاگرد آماده بهره برداری است/95 درصد موارد مثبت بیماری مالاریا خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری سه شنبه شب در نشست مطبوعاتی بیان داشت: توسعه فضاهای بهداشت و درمان در شهرستان بشاگرد موجب ارتقای فرهنگ سلامت و ارتقای درمان مردم روستاهای منطقه نیز است به طوری که بیمارستان این شهرستان شاخصهای درمانی منطقه را دگرگون می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به توسعه فضاهای بهداشتی درمانی شرق استان هرمزگان گفت: راه اندازی بیمارستان بشاگرد در راستای استاندارد سازی به مناطق کم تر برخوردار و توجه دانشگاه علوم پزشکی به عدالت در سلامت و تجهیز مراکز درمانی در بشاگرد انجام گرفته است.

شکاری تصریح کرد: بیمارستان32 تختخوابی شهر سردشت بشاگرد آماده بهره برداری است که گام موثری در اعزام پزشکان متخصص و استاندارد سازی مراکز درمانی با توجه به نیاز مردم خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد: با تجهیز اتاقهای عمل این مرکز درمانی امکان ارائه خدمات جراحی به مردم صورت می پذیرد و متخصصان و فوق تخصصان گروههای مختلف می توانند جهت ارایه خدمات به منطقه اعزام شوند.

وی عنوان کرد: توسعه فضاهای بهداشت و درمان در منطقه بشاگرد موجب ارتقای فرهنگ سلامت و ارتقای درمان مردم روستاهای منطقه نیز می باشد به طوری که بیمارستان این شهرستان شاخصهای درمانی منطقه را دگرگون می کند.

شکاری افزود: این بیمارستان در سردشت شهرستان بشاگرد با 32 تخت در فضایی بالغ بر یک هزار و 600 مترمربع ساخته شده است که با حضور مقامات کشوری و استانی به زودی به بهره برداری می رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان ابراز کرد: این بیمارستان در کمترین زمان ممکن از اویل سال 1390 مرحله اجرایی اش آغاز شد که در کمتر از 10 ماه ابنیه آن به اتمام رسید.

خانه های بهداشت درخط مقدم سلامت روستاها تاثیر گذارند

شکاری اضافه کرد: بهورزان در ارایه خدمات سلامت در روستاها نقش بی بدیلی دارند و در دورترین روستاها و نقاط اقماری خدمات پیشگیرانه و آموزشی بهداشت را به مردم عرضه می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با گرامیداشت روز بهورز گفت: بهورزان در ارایه خدمات سلامت در روستاها نقش بی بدیلی دارند و در دورترین روستاها و نقاط اقماری خدمات پیشگیرانه و آموزشی بهداشت را به مردم عرضه می کنند.

شکاری افزود: بهورزان در سطح ارایه خدمات بهداشتی تماس مستقیم با خود مردم روستا دارند و مراقبتهای بهداشتی را در خانه های های بهداشت به صورت استاندارد ارایه می نمایند و به تمام مسائل بهداشتی درمانی مردم روستا واقف هستند.

وی با اشاره به توسعه زیر ساختهای بهداشتی در چند سال اخیر بیان کرد: خوشبختانه در سه سال گذشته مجموع 183 خانه بهداشت به خانه های بهداشت استان هرمزگان اضافه شده است که در قالب دو طرح امام علی ( ع) 110 خانه بهداشت و طرح امام حسین (ع) نیز 73 خانه بهداشت ساخته شده است.

وی با تحسین از خدمات بهورزان در خانه های بهداشت تصریح کرد: اگر امروز شاهد حذف بیماری های عفونی، کاهش میزان مرگ و میر کودکان و مادران و ارتقا سطح بهداشت عمومی و فردی در روستا ها هستیم به دلیل وجود خانه های بهداشت و مرهون تلاش نیروهای خدوم با نام بهورز هستیم.

95 درصد موارد مثبت بیماری مالاریا در جزیره قشم وارده ازخارج استان است

شکاری افزود: حذف بیماری مالاریا در جزیره قشم موجب ارتقای شاخصهای بهداشت و درمان می شود و تاثیر به سزایی در توسعه گردشگری قشم خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: توجه به حذف بیماری مالاریا در جزیره قشم نقش مهمی در توسعه سرمایه گذاری و گردشگری خواهد داشت و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر اساس برنامه ملی حذف مالاریا با جدیت به دنبال حذف این بیماری در جزیره است.

شکاری با اشاره به اینکه 95 درصد موارد مثبت بیماری مالاریا در جزیره قشم وارده ازخارج استان هستند، اظهارداشت: پیشگیری از بیماری مالاریا در این شهرستان به عزم جدی و مشارکت جمعی نیاز دارد که در این زمینه منطقه آزاد قشم نقش به سزایی خواهد داشت.

وی افزود: مدیریت منطقه آزاد قشم درزمینه برنامه حذف بیماری مالاریا تعامل خوبی با دانشگاه علوم پزشکی داشته و در این زمینه مشارکت قابل قبولی بین شبکه بهداشت و درمان و منطقه آزاد قشم در زمینه حذف بیماری مالاریا صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: حذف بیماری مالاریا در جزیره قشم موجب ارتقای شاخصهای بهداشت و درمان می شود و تاثیر به سزایی در توسعه گردشگری قشم خواهد داشت.

شکاری یاد آورشد: بحث شناسایی بیماری مالاریا با انجام آزمایشات مربوطه بر روی افراد مشکوک بویژه اتباع خارجی توسط فعالان مرکز بهداشت و درمان شهرستان قشم با جدیت دنبال می شود.