تشکیل دوهزار پرونده تخلف در بازرسی از بازار بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر یزدانشناس صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موجودی کالای انبارها و سردخانه‌ها در استان بوشهر به صورت روزانه و هفتگی با همکاری اداره نظارت بر کالا و خدمات این سازمان شناسایی، رصد و ثبت می‌شوند.

وی به انجام گشتهای مشترک با حضور قضات کشیک تعزیرات حکومتی استان، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف اشاره کرد و ادامه داد: این گشتها از ابتدای امسال در حال پیگیری است و بیش از 325 گشت مشترک انجام شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به اقدامات صورت گرفته در این راستا اشاره کرد و افزود: بازرسان این سازمان در پنج ماهه نخست سال جاری 49 هزار و 703 مورد بازرسی از سطح بازار انجام داده‌اند که در این بازرسی‌ها دو هزار و 150 پرونده تخلف تشکیل شده است.

وی به بازرسی‌های صورت گرفته توسط مجمع امور صنفی استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: طی پنج ماهه نخست امسال در 30 هزار و 374 بازرسی، 221 پرونده تخلف تشکیل شده است.

یزدان‌شناس مجموع ارزش ریالی پرونده‌های متشکله را بیش از هشت میلیارد و 73 میلیون ریال عنوان کرد و با تشریح فرآیند بازرسی در مدت یادشده، اضافه کرد: در مجموع دو هزار و 400 مورد تخلف کشف شده، دو هزار و 371 فقره پرونده تخلف تشکیل شده است.

وی بیشترین بازرسی‌های صورت گرفته را از واحدهای صنفی فعال در بخش خدمات عمومی عنوان کرد و اذعان داشت: از 80 هزار و 77 مورد بازرسی صورت گرفته در پنج ماهه نخست امسال 22 هزار و 648 مورد مربوط به واحدهای صنفی فعال در بخش خدمات عمومی بوده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: پس از آن نیز مواد لبنی با هفت هزار و 319 فقره بازرسی و مواد لبنی با شش هزار و 565 و میوه و تره‌بار با شش هزار و 398 مورد بازرسی بیشتری بازرسی‌ها را داشته‌اند.

وی افزود: تعداد کل دریافتی گزارش‌های مردمی به ستاد خبری سازمان را یک‌هزار و 231 مورد است که با پیگیری‌های انجام شده در راستای گزارشات رسیده تعداد 312 مورد تخلف محرز شد.