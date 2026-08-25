به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این برنامه یک‌هفته‌ای با هدف تقویت همکاری‌های علمی و دانشگاهی، تبادل ایده‌ها و تجربیات پژوهشی و همچنین آشنایی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های عراق با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه‌های مهندسی برق و مهندسی پزشکی برگزار شد.

در جریان این برنامه، اساتید مدعو در مجموعه‌ای از فعالیت‌های علمی و آموزشی حضور یافتند و با بخشی از ظرفیت‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه‌های مختلف آشنا شدند.

از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این دوره می‌توان به برگزاری نشست‌های تخصصی با اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سمینارهای علمی، بازدید از آزمایشگاه‌های پیشرفته دانشکده‌ها، تور پارک علم و فناوری دانشگاه و همچنین بازدید از یک واحد صنعتی اشاره کرد.

در حاشیه این برنامه، دکتر مروان الیونس، از اساتید شرکت‌کننده از دانشگاه موصل، سخنرانی تخصصی خود را با عنوان «Hardware/Software Co-Design and Real-Time Systems» در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه کرد.

این سخنرانی با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران دانشگاه برگزار شد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت. در پایان این برنامه، گواهی شرکت به تمامی اساتید مدعو اعطا شد.

برگزاری برنامه «بازدید و ارتقای دانش اساتید» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در راستای توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی با مراکز آموزش عالی عراق و تقویت ارتباطات بین‌المللی دانشگاه ارزیابی می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات پژوهشی، آموزشی و تبادل تجربیات میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه‌های منطقه باشد.