به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین شاه‌وردی، رئیس پژوهشگاه رویان، در نشست خبری بیست‌وهفتمین کنگره بین‌المللی رویان با اشاره به روند آماده‌سازی این رویداد علمی اظهار کرد: به بنده و همکارانم در پژوهشگاه رویان مأموریت داده شد تا بیست‌وهفتمین برنامه بین‌المللی رویان را تدارک ببینیم و برای برگزاری آن آماده شویم.

وی افزود: شرایط امروز به گونه‌ای است که جریان مقابل به دنبال ایجاد ناامیدی و فضای یأس است و وظیفه ما در مجامع علمی، به عنوان سربازان کشور، این است که بتوانیم به‌ویژه در میان نسل جوان، امید و امیدواری را زنده نگه داریم و با برنامه‌های اصیل و علمی اثرگذار، این مسیر را حفظ کنیم.

شاه‌وردی با اشاره به سابقه برگزاری کنگره بین‌المللی رویان گفت: این کنگره یادگار زنده‌یاد دکتر کاظمی آشتیانی است که به همراه همکاران خود این حرکت علمی را آغاز کرد و امروز این برنامه به جایگاهی رسیده که می‌تواند با رویدادهای علمی معتبر جهان رقابت کند.

آغاز یک حرکت علمی از ایران

رئیس پژوهشگاه رویان درباره شکل‌گیری این کنگره اظهار کرد: حدود سه دهه پیش، زمانی که تصمیم گرفتیم برنامه‌های علمی انجمن بین‌المللی خاورمیانه را در کشور برگزار کنیم، شرایط و محدودیت‌هایی مطرح شد که امکان برگزاری آن را فراهم نمی‌کرد.

وی ادامه داد: دوستان ما در جهاد دانشگاهی تصمیم گرفتند حرکت جدیدی را آغاز کنند تا نه‌تنها در سطح منطقه، بلکه در سطح بین‌المللی و حتی در اروپا، آمریکا و دیگر نقاط جهان، بخشی از برنامه‌های آموزشی جامعه علمی باشد.

شاه‌وردی تصریح کرد: امروز خدا را شکر می‌کنیم که این اتفاق رخ داده و برنامه‌هایی که همکاران ما در این مسیر طراحی کرده‌اند، از نظر کیفیت و کمیت با بهترین برنامه‌های علمی جهان در این حوزه رقابت می‌کند.

وی با قدردانی از نقش رسانه‌ها در معرفی فعالیت‌های پژوهشگاه رویان گفت: رسانه‌ها در این مدت یار و کمک مجموعه رویان بودند و نقش مؤثری در معرفی فعالیت‌های این مجموعه و تحقق مسئولیتی که بر عهده گرفته‌ایم، داشتند.

معرفی پژوهشگران برتر رویان

رئیس پژوهشگاه رویان با اشاره به برنامه‌های بیست‌وهفتمین کنگره بین‌المللی رویان گفت: امسال نیز در کنار برنامه‌های علمی، سنت معرفی برترین‌های این عرصه را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: در سال جاری سه نفر از فعالان حوزه سلول‌های بنیادی، پزشکی بازساختی و مهندسی بافت و سه نفر از فعالان حوزه پزشکی تولیدمثل که با تلاش خود توانسته‌اند جایگاه مناسبی برای جامعه علمی کشور ایجاد کنند، معرفی خواهند شد.

شاه‌وردی گفت: این افراد در زمینه تولید دانش و همچنین تبدیل دانش به محصول و اثرگذاری علمی نقش داشته‌اند و تلاش می‌کنیم آنها را به عنوان الگو، پیشرو و پیشکسوت به نسل جوان معرفی کنیم.

وی افزود: هدف این است که جوانان بدانند با تلاش و پشتکار می‌توان قدم‌های بزرگی برداشت و گرهی از مشکلات جامعه، به‌ویژه جامعه دردمند و بیمار، باز کرد.

ارائه گزارش عملکرد پژوهشگاه رویان

شاه‌وردی با اشاره به دیگر برنامه‌های این رویداد علمی اظهار کرد: دبیران علمی کنگره‌ها و سمپوزیوم پرستاری، برنامه‌های علمی خود را ارائه خواهند کرد.

وی ادامه داد: امسال تلاش کردیم در نشست با اصحاب رسانه، بخشی از فعالیت‌های پژوهشگاه رویان در سال ۱۴۰۴ تا شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ را نیز ارائه کنیم.

رئیس پژوهشگاه رویان افزود: معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده ارائه خواهد کرد تا تصویری از اقدامات و دستاوردهای مجموعه در این دوره ارائه شود.

توسعه درمان ناباروری در کشور

شاه‌وردی با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه پزشکی تولیدمثل گفت: پزشکی تولیدمثل و همچنین علوم سلولی، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی از علوم نسبتاً جدید محسوب می‌شوند. از تولد نخستین فرزند حاصل از لقاح خارج رحمی در سال ۱۹۷۸ زمان زیادی گذشته و هم‌زمان با پیشرفت این حوزه در جهان، در کشور ما نیز اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی افزود: امروز در حوزه پزشکی تولیدمثل، علاوه بر ارائه خدمات درمانی، در زمینه آموزش و تربیت نیروی متخصص نیز پیشرفت کرده‌ایم. دوره‌های تخصصی ناباروری زنان، فلوشیپ ناباروری مردان و رشته جنین‌شناسی و بیولوژی تولیدمثل در کشور فعال است و در مقطع دکتری نیز دانشجو تربیت می‌شود.

رئیس پژوهشگاه رویان تصریح کرد: امروز بسیاری از مراکز درمانی کشور از فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها استفاده می‌کنند. زمانی که فعالیت ما آغاز شد، مراکز حرفه‌ای درمان ناباروری در کشور بسیار محدود بودند، اما امروز در اکثر استان‌ها مراکز درمان ناباروری فعال هستند و خدمات خود را به مردم ارائه می‌کنند.

ایران؛ از دریافت‌کننده خدمات تا میزبان بیماران خارجی

شاه‌وردی با اشاره به جایگاه علمی ایران در حوزه تولیدمثل و سلول‌های بنیادی گفت: نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در کشور در مجامع علمی بین‌المللی و مجلات معتبر منتشر می‌شود و این فعالیت‌ها جایگاه مناسبی برای ایران در حوزه پزشکی تولیدمثل و سلول‌های بنیادی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در بررسی‌های بین‌المللی درباره فعالیت مراکز درمان ناباروری، یکی از مؤسسات کشور توانسته است رتبه نهم را به دست آورد.

رئیس پژوهشگاه رویان افزود: همچنین در نقشه جهانی سلول‌های بنیادی که در یکی از مجلات انجمن سلول‌های بنیادی منتشر شده، نام ایران نیز با دو عنوان سلولی دیده می‌شود.

شاه‌وردی گفت: اگرچه بیشترین مقالات و محصولات این حوزه متعلق به کشورهایی مانند آمریکا، کشورهای اروپایی و در آسیا کشورهایی همچون چین است، اما پژوهشگران ایرانی نیز توانسته‌اند در این عرصه حضور مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای قانونمند کردن حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی اظهار کرد: محققان و متخصصان کشور توانسته‌اند قواعد و قوانین لازم را در وزارت بهداشت به تصویب برسانند و امکان نظارت بر این حوزه را فراهم کنند.

شاه‌وردی تأکید کرد: امروز نه‌تنها بیماران ایرانی برای دریافت خدمات به خارج از کشور نمی‌روند، بلکه با توجه به توانمندی و پیشینه پزشکی کشور، میزبان تعداد قابل توجهی از بیماران خارجی نیز هستیم.

وی در پایان گفت: طی سه دهه گذشته زیرساخت‌های مناسبی در کشور ایجاد شده و نیروهای متخصص و تربیت‌شده‌ای در این حوزه داریم. امیدواریم جایگاه علمی به‌دست‌آمده را حفظ کنیم و آن را بیش از گذشته توسعه دهیم.