بازدید از بازار بندرعباس ادامه دارد/ تعطیلی سه واحد صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین بازدید بازرس ویژه استاندار از بازار بندرعباس و واحد های مختلف صنفی به صورت پراکنده در شهریور ماه انجام شد که طی آن سه واحد متخلف صنفی پلمپ و تعطیل شدند.



طی این بازدید سه ساعته که از بازار ساحلی، مجتمع سیتی سنتر و چند واحد نانوایی در نقاط مختلف شهرستان بندرعباس صورت گرفت یک واحد بستنی و آبمیوه فروشی و یک باب مغازه سوپر مارکت به علت عدم رعایت بهداشت تعطیل شده و یک واحد نانوایی به علت کم فروشی و عدم رعایت بهداشت پلمپ گردید.



بازرس ویژه استاندار در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازرسی ها از بازار طبق برنامه ادامه دارد، اظهار داشت: این بازرسی ها تا رسیدن به تثبیت قیمت و ملزم نمودن واحد های صنفی به نصب اتیکت به طور منظم ادامه خواهد داشت.

علی اسدی اضافه کرد: طرح نصب اتیکت در تمامی شهرستان های هرمزگان در حال اجراست و مردم می توانند از هر جای استان با شماره صنعت و معدن و تجارت موارد تخلف را گزارش دهند.

بازرس ویژه استاندار هرمزگان اظهارداشت: براساس ماده 15 قانون نظام صنفی هر واحد صنفی موظف است برای ارائه کالا و یا خدمات خود اتیکت نصب کند، در غیر این صورت متخلف شناخته می‌شود.

اسدی با بیان اینکه درج قیمت کارخانه بر روی کالاها دلیلی بر قرار ندادن اتیکت نیست، افزود: باید قیمت کالا در محل کالا نصب شود تا مشتری و مصرف کننده بتواند حق انتخاب و مقایسه داشته باشد، این موضوع یکی از حقوق مصرف کنندگان است که جلوی تخلفات گران‌فروشی را نیز خواهد گرفت.

وی ادامه داد: از شهروندان بندرعباس و سراسر استان تقاضا داریم در صورت مشاهده هر گونه تخلف از قبیل عدم رعایت بهداشت، کم فروشی، گران فروشی و با عدم درج اتیکت قیمت بر روی کالاها با شماره 124 صنعت و معدن و تجارت تماس بگیرند و بازرسان تنظیم بازار پاسخگوی درخواست ها و شکایات مردم هستند.