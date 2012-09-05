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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

بازدید از بازار بندرعباس ادامه دارد/ تعطیلی سه واحد صنفی

بازدید از بازار بندرعباس ادامه دارد/ تعطیلی سه واحد صنفی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: بازرس ویژه استاندار هرمزگان گفت: بازدید از بازار در یک برنامه زمان بندی ادامه دارد تا در مسیر تثبیت قیمت ها در بازار روندی منظم را شکل بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین بازدید بازرس ویژه استاندار از بازار بندرعباس و واحد های مختلف صنفی به صورت پراکنده در شهریور ماه انجام شد که طی آن سه واحد متخلف صنفی پلمپ و تعطیل شدند.
 
طی این بازدید سه ساعته که از بازار ساحلی، مجتمع سیتی سنتر و چند واحد نانوایی در نقاط مختلف شهرستان بندرعباس صورت گرفت یک واحد بستنی و آبمیوه فروشی و یک باب مغازه سوپر مارکت به علت عدم رعایت بهداشت تعطیل شده و یک واحد نانوایی به علت کم فروشی و عدم رعایت بهداشت پلمپ گردید.
 
بازرس ویژه استاندار در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازرسی ها از بازار طبق برنامه ادامه دارد، اظهار داشت: این بازرسی ها تا رسیدن به تثبیت قیمت و ملزم نمودن واحد های صنفی به نصب اتیکت به طور منظم ادامه خواهد داشت.

علی اسدی اضافه کرد: طرح نصب اتیکت در تمامی شهرستان های هرمزگان در حال اجراست و مردم می توانند از هر جای استان با شماره صنعت و معدن و تجارت موارد تخلف را گزارش دهند.

بازرس ویژه استاندار هرمزگان اظهارداشت: براساس ماده 15 قانون نظام صنفی هر واحد صنفی موظف است برای ارائه کالا و یا خدمات خود اتیکت نصب کند، در غیر این صورت متخلف شناخته می‌شود.

اسدی با بیان اینکه درج قیمت کارخانه بر روی کالاها دلیلی بر قرار ندادن اتیکت نیست، افزود: باید قیمت کالا در محل کالا نصب شود تا مشتری و مصرف کننده بتواند حق انتخاب و مقایسه داشته باشد، این موضوع یکی از حقوق مصرف کنندگان است که جلوی تخلفات گران‌فروشی را نیز خواهد گرفت.

وی ادامه داد: از شهروندان بندرعباس و سراسر استان تقاضا داریم در صورت مشاهده هر گونه تخلف از قبیل عدم رعایت بهداشت، کم فروشی، گران فروشی و با عدم درج اتیکت قیمت بر روی کالاها با شماره 124 صنعت و معدن و تجارت تماس بگیرند و بازرسان تنظیم بازار پاسخگوی درخواست ها و شکایات مردم هستند.

کد مطلب 1689702

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