حضور به موقع اورژانس در قم مردی را از مرگ حتمی نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فردی 40 ساله با درد قفسه سینه به پایگاه الزهرا اورژانس 115 مستقر در جاده قم به سلفچگان مراجعه می کند که پرسنل اورژانس 115 فرد بیمار را جهت ارزیابی بیشتر بیمار و اقدامات درمانی به داخل آمبولانس منتقل می کنند.



بر اساس این گزارش، فرد مذکور ناگهان دچار ایست قلبی تنفسی می شود که با اقدامات مناسب درمانی، انجام CPR پیشرفته و شوک در داخل آمبولانس، بیمار بلافاصله جهت تکمیل اقدمات درمانی به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) منتقل و در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان (CCU) می شود.



در گزارش پزشک طب اورژانس این بیمارستان، با اشاره به اقدامات مناسب درمانی پیش بیمارستانی پرسنل اورژانس 115 در احیای قلابی و تنفسی این بیمار آمده است، بیمار پس از 2 روز بستری با حال عمومی مناسب ترخیص شده است.



در این گزارش آمده است: منظور از ایست قلبی، حالتی است که ضربان قلب کاملاً از بین می رود و منظور از ایست تنفسی، از کار افتادن تنفس خودبخودی در فرد است که می تواند به دنبال سکته قلبی، شوک، خونریزی های بسیار شدید، گیر کردن اجسام خارجی در حلق، غرق شدگی، برق گرفتگی و ... رخ دهد.



چنانچه پس از وقوع ایست قلبی - تنفسی در کمتر از چهار الی ۶ دقیقه به فرد مصدوم رسیدگی و عملیات احیاء وی آغاز شود، شانس زنده ماندن وی افزایش خواهد یافت.



بر اساس این گزارش، افراد در صورت مشاهده درد در ناحیه قفسه سینه و یا احساس خفگی و تنفس سخت باید بلافاصله نزدیکان خود را از این موضوع مطلع کنند و در غیر اینصورت با مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی، اورژانس 115 تماس بگیرند.



بنا بر این گزارش، در این حادثه نیز فرد بیمار که متوجه احساس درد شدید در ناحیه قفسه سینه شده بود با حضوری به موقع در پایگاه اورژانس و خوش اقبال به این جهت که در نزدیکی این پایگاه دچار مشکل قلبی شد و بالاخره با تقدیر الهی و مهارت تکنسین های اورژانس 115 از مرگ حتمی نجات یافت.



در این گزارش آورده شده است: با توجه به افزایش روز افزون بیماری های قلبی و تنفسی ضروری است افراد نسبت به فراگیری اقدامات اولیه درمانی از جمله احیا قلبی و تنفسی CPR اقدام کنند، تا در صورت مشاهده افرادی با عارضه قلبی وتنفسی بتوانند تا رسیدن اورژانس 115 در محل به فرد بیمار کمک کنند.



تاکید بر معرفی پزشک معتمد دستگاهها و سازمان ها تا 20 شهریور



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم بررسی و تایید مرخصی استعلاجی کارمندان هر یک از دستگاه های دولتی را بر عهده پزشک معتمد دستگاه ها دانست.



دکتر محسن فرقانی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی مکلفند پزشک مورد اعتماد دستگاه مربوطه را تا تاریخ 25 شهریور جهت بررسی و تایید به حوزه درمان این دانشگاه معرفی کنند افزود: پزشک معتمد دانشگاه علوم پزشکی حداکثر تا ابتدای مهرماه نسبت به بررسی و تایید استعلاجی کارکنان سایر دستگاهها و سازمان های استان اقدام می کند.



وی اظهار داشت بعداز این تاریخ پزشک معتمد این دانشگاه هیچ مسئولیتی را در خصوص تایید استعلاجی کارکنان سایر دستگاهها، بر عهده نخواهد داشت.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: پزشک معتمد دستگاهها و سازمان های استان می تواند مرخصی استعلاجی حداکثر تا سقف ده روز را بررسی و تایید نماید و موارد بیش از ده روز باید به شورای پزشکی این دانشگاه ارجاع شود.