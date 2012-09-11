ثبت آثار تاریخی در فهرست ملی، مهر تایید حفاظت صحیح

به گزارش خبرنگار مهر، اگر ده اثر تاریخی وجود داشته باشد ولی در فهرست ملی ثبت نشده باشد ممکن است اکثر این اثرها از بین رود ولی اگر ده اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شود اکثر این آثار به صورت صحیح ماندگار و حفظ خواهد شد.



ثبت یک اثر عامل ماندگاری آن خواهد شد بنابراین باید تلاش تمام مسئولان ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی باشد. امروزه پنجمین همایش شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار به میزبانی استان البرز در حال برگزاری است که گامی موثر و مهم در راستای تحقق این هدف است تا آثار تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی به ثبت برسد.



استان البرز که نام ایران کوچک را به خود گرفته است و از تمام اقوام ایران در این استان تازه تاسیس حضور دارند، در حوزه میراث معنوی و شخصیت های تاریخی و تاثیرگذارمهمی دارد.



نوشتن یادگاری بر دیوار بنای تاریخی ممنوع



نقش مردم در حفظ آثار تاریخی و فرهنگی بسیار مهم است، این مردم هستند که می توانند به خوبی از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی به خوبی حفاظت کنند.

هر یک از آثار تاریخی به عنوان یک برگی از شناسنامه فرهنگ و تاریخ یک کشور است بنابراین شایسته نیست که بر روی دیوار این بناهای تاریخی و فرهنگی با حک کردن نام خود یا زدن تاریخ، یادگاری از خود به جای بگذاریم.



متاسفانه بر دیوار برخی از بناهای تاریخی که مورد استقبال گردشگران و مسافران است حکاکی هایی با خودکار، گچ، ذغال، اسپری و ... مشاهده می شود که معمولاً اسم فرد، نام استان، شهر و یا روستا فرد همراه با تاریخ حکاکی می شود شایسته نیست بناهای تاریخی اینگونه دست خوش تغییرات بشر شود.

میراث فرهنگی متعلق به مردم است بنابراین خود این عزیزان باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند، این آثارها امانتی دردست ما است که باید به نسل های آینده منتقل شود.

در حال حاضر در سطح استان البرز حدود 409 اثر تاریخی شناسایی و 208 اثر آن تاکنون ثبت فهرست آثار ملی شده است که اعداد نشان دهنده میراث فرهنگی و تاریخی غنی استان البرز است.

توسعه پایدار در راستای حفظ محیط زیست و فرهنگ و بهداشت باشد



رئیس کمیته موزه های ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توسعه پایدار باید با در راستای محیط زیست، فرهنگ و بهداشت باشد.



احمد محیط طباطبایی افزود: توسعه پایدار اگر در این راستا نباشد توسعه پایداری حاصل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه حفاظت از میراث فرهنگی اولین گام در راه توسعه پایدار است، اضافه کرد: نگاه دولتمردان و کارشناسان و مردم باید به توسعه پایدار تغییر کند.

وی ادامه داد: اگر این نگاه تغییر کند جنگل ها و جوی آب ولیعصر فاضلاب بیمارستان های تهران نمی شود و هیچگاه اتفاقات دردناک دیگری اتفاق نمی افتد.

داور ثبت آثار تاریخی پنجمین همایش شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار افزود: در این دوره ثبت آثار ملی با در نظر گرفتن موافقیت مالکین بناها صورت می گیرد که بخشی از این بناها ممکن است در اختیار دولت و یا بخش خصوصی باشد.



کارشناس میراث فرهنگی با بیان اینکه به طور کلی ثبت یک عامل حفاظتی است و این یک گام موثر است، به نوعی مورد تایید است و باقی می ماند، اضافه کرد: ماندگاری یک بنا در فهرست آثار ملی بیشتر از بنایی است که در فهرست به ثبت نمی رسد.

وی ادامه داد: معیارهای مختلفی مانند شان ملی، محلی و ویژگی های تاریخی معماری، هنری و ... در ماندگاری و ثبت یک اثر تاریخی موثر است.

هر تپه تاریخی کتابی است که باید خوانده شود



طباطبایی افزود: هر تپه تاریخی کتابی است که باید باز و خوانده شود تا به مستندات ایران اضافه شود.

وی تصریح کرد: باید همه محوطه ها در فهرست آثار ملی ثبت شود و اگر بحثی هم در همایش های مختلف شورای عالی سیاستگذاری ثبت صورت می گیرد به این دلیل است مسئولان بدانند چه وظایفی در خصوص این تپه ها و آثار تاریخی دارند.



تپه های تاریخی و باستانی مستندات تاریخی یک کشور هستند



وی با بیان اینکه تپه های تاریخی و باستانی مستندات تاریخی یک کشور هستند، اضافه کرد: باید در درجه نخست بدانیم که معنی و تعریف ما از توسعه چیست؟



طباطبایی ادامه داد: مخالفان بنا و تپه های تاریخی که آن را عامل منفی می بیند کسانی هستند که در واقع بهانه شان توسعه است.



وی گفت: تعریف ما از توسعه مهم است که توسعه را چه می دانیم در پایان قرن بیستم برخی از افراد توسعه را بر مبنای اقتصاد می دانستند و نتیجه آن دنیای بسیار بحرانی امروز ما است یعنی لایه ازون صدمه دیده و گرمایش جهانی اتفاق افتاده و شرایط زیستی محیطی در خطر قرار گرفته است و همه اینها به خاطر این بود که توسعه فقط مادی و اقتصادی بوده است.

بناهای تاریخی باید با مشارکت مردم حفظ و زنده نگه داشته شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بناهای تاریخی باید با مشارکت مردم حفظ و زنده نگه داشته شود.



محمدرضا پوینده افزود: جوامع محلی را باید درگیر کنیم و بناهای تاریخی را باید با حضور خود مردم حفظ و زنده نگه داریم.

وی ادامه داد: با کار انقلابی برخی از مشکلات از جمله حریم ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: البرز دارای بناها و بافت های تاریخی بی نظیر است که تپه ازبکی از جمله آن است و قدمت بسیار طولانی دارد.



پوینده گفت: بافت های معماری تپه ازبکی در نوع خود بی نظیر است و این بناها باید به تمام جهان معرفی شود.



وی فعال شدن NGO ها را راهی مناسب جهت حفظ و نگهداری آثار دانست و افزود: برای نگهداری و احیای هر اثری ابتدا باید آن را در دل خود مردم زنده کنیم.



وی ابراز داشت: از طریق فرهنگ سازی باید احساس مسئولیت افراد را نسبت به آثار باقی مانده از گذشتگانشان تقویت کنیم.



بیش از 80 درصد آثار تاریخی و فرهنگی در اختیار مردم است



معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور همچنین با بیان اینکه بیش از 80 درصد آثار تاریخی و فرهنگی در اختیار مردم است، اضافه کرد: بنابراین حفظ آثار تاریخی و فرهنگی در گرو همکاری مردم ایران است.

مسعود علویان صدر افزود: مردم می توانند نقش موثری در حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی و انتقال این آثار به نسل های بعدی داشته باشند.



تمام مسئولان به جایگاه و نقش ویژه مردم جهت نگهداری آثار فرهنگی و تاریخی در سخنرانی های خود اشاره می کنند و حفظ آثار تاریخی را در گرو همکاری مردم می دانند.

گزارش: مهدی دهقان