عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- دو تفنگدار دریایی در حمله به پایگاهی که پرنس هری در افغانستان در آن اقامت دارد کشته شدند/ همچنین گزارش ها از نابودی دو جت نیز حکایت دارد

- پاپ بندیکت شانزده از لبنان دیدار و طی سخنانی انتقال تسلیحات به سوریه را تقبیح کرد

آمریکا

- معلمان اعتصاب کننده در شیکاگو با مقام های این ایالت به چهارچوبی برای پایان دادن به این اعتصاب دست یافته اند

- یازده کشور دیگر از اعمال تدابیر تحریمی درباره خرید نفت ایران مستثنی شدند

- گزارش جدید نشان می دهد که فیس بوک حتی پس از آنکه کاربران آن از صفحه این شبکه اجتماعی هم خارج شده اند بر آنها نظارت دارد.

- بازگشت اجساد دیپلمات های آمریکایی به این کشور/ باراک اوباما و هیلاری کلینتون در مراسم تدفین کشته شده‌ها در حادثه تروریستی بنغازی شرکت کردند.

پرونده فیلم موهن

- اعتراض سراسری به پخش فیلم توهین کننده به محمد رسول خدا

- شهروندن ترکیه طی تظاهراتی فبم موهن را محکوم کردند

- انجمن مذهبی اسلامی اتریش این فیلم که در آمریکا تولید شده و آموزه های دینی اسلام را تخریب می کند ، محکوم کرده و آن را " تحریک کننده و توهین آمیز " نامید.

-ائمه جمعه و جماعات شهرهای مختلف سوئیس نیز در خطبه های نماز جمعه روز گذشته از اقدام موهن فیلمساز صهیونیستی - آمریکایی در توهین به ساحت مقدس نبی اسلام (ص) اعلام انزجار کردند.

- افزیش احساسات ضد آمریکایی در خاورمیانه پس از پخش فیلم توهین آمیز