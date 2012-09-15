عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه
- دو تفنگدار دریایی در حمله به پایگاهی که پرنس هری در افغانستان در آن اقامت دارد کشته شدند/ همچنین گزارش ها از نابودی دو جت نیز حکایت دارد
- پاپ بندیکت شانزده از لبنان دیدار و طی سخنانی انتقال تسلیحات به سوریه را تقبیح کرد
آمریکا
- معلمان اعتصاب کننده در شیکاگو با مقام های این ایالت به چهارچوبی برای پایان دادن به این اعتصاب دست یافته اند
- یازده کشور دیگر از اعمال تدابیر تحریمی درباره خرید نفت ایران مستثنی شدند
- گزارش جدید نشان می دهد که فیس بوک حتی پس از آنکه کاربران آن از صفحه این شبکه اجتماعی هم خارج شده اند بر آنها نظارت دارد.
- بازگشت اجساد دیپلمات های آمریکایی به این کشور/ باراک اوباما و هیلاری کلینتون در مراسم تدفین کشته شدهها در حادثه تروریستی بنغازی شرکت کردند.
پرونده فیلم موهن
- اعتراض سراسری به پخش فیلم توهین کننده به محمد رسول خدا
- شهروندن ترکیه طی تظاهراتی فبم موهن را محکوم کردند
- انجمن مذهبی اسلامی اتریش این فیلم که در آمریکا تولید شده و آموزه های دینی اسلام را تخریب می کند ، محکوم کرده و آن را " تحریک کننده و توهین آمیز " نامید.
-ائمه جمعه و جماعات شهرهای مختلف سوئیس نیز در خطبه های نماز جمعه روز گذشته از اقدام موهن فیلمساز صهیونیستی - آمریکایی در توهین به ساحت مقدس نبی اسلام (ص) اعلام انزجار کردند.
- افزیش احساسات ضد آمریکایی در خاورمیانه پس از پخش فیلم توهین آمیز
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