ورود 17 هزار کلاس اولی به مدارس یزد/ 8 هزار کلاس آماده پذیرش دانش ‌آموزان

محمدرضا قانع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال 17 هزار و 702 دانش آموز کلاس اولی در استان یزد ثبت نام شده اند که 772 کلاس درس برای آنها مهیا شده است.

وی افزود: دانش آموزان کلاس اولی امسال به منظور آشنایی بیشتر با محیط آموزشگاه خود، چهارشنبه، 29 شهریور ماه به مدرسه می روند و در دبستان قرآنی حضرت ابوالفضل (ع) ناحیه دو یزد نیز جشن شکوفه ها به صورت نمادین برای آنها برگزار می شود.

قانع عنوان کرد: امسال در مجموع افزون بر 180 هزار نفر در استان یزد راهی کلاس ‌های درس می‌ شوند که برای این تعداد دانش آموز در سراسر استان، بیش از هشت هزار کلاس درس تدارک دیده شده است.

15 هزار دانش آموز یزدی برای نخستین بار پایه ششم ابتدایی را تجربه می کنند

وی یاد آور شد: از این تعداد، 15 هزار و 265 دانش آموز در 688 کلاس درس، برای نخستین بار پایه ششم ابتدایی را تجربه می‌ کنند.

قانع همچنین از نواختن زنگ جشن مهرورزی و آغاز سال تحصیلی دانش آموزان استثنائی استان یزد در روز چهارشنبه خبر داد و افزود: دو هزار و 340 دانش آموز استثنائی در 202 کلاس و 32 آموزشگاه استثنائی استان یزد سال تحصیلی جدید را آغاز می‌ کنند.

بانک توحید در مدارس یزد طنین انداز می شود

وی ادامه داد: همزمان با آغاز سال تحصیلی و در ظهر روز اول مهرماه، بانک توحید در تمام مدارس استان یزد طنین انداز می‌شود و فرهنگیان و دانش آموزان در اول وقت شرعی، نماز ظهر و عصر را اقامه خواهند کرد.

قانع عنوان کرد: این مراسم به طور نمادین با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد در مدرسه راهنمایی طوبی در آموزش و پرورش ناحیه دو یزد برگزار می شود و در دبیرستان ملک ثابت آموزش و پرورش ناحیه نیز با حضور امام جمعه موقت این مراسم برگزار می شود.