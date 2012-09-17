یادواره شهدای زن و زنان ایثارگر در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید مرتضی موسوی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران دفاع مقدس را یک دوران طلایی از لحاظ ارزشی، معنوی، دینی در تاریخ اسلام دانست و گفت: باید تمام تلاش خود را برای ترویج و تبیین انگیزه و اهداف رزمندگان غیور در دوران دفاع مقدس به کار گیریم.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس تصریح کرد: از جمله برنامه هایی که برای این هفته در نظر گرفته شده است می توان به یادواره شهدا به صورت پایگاهی، دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان و خانواده سپاهیان و رزمندگان، برگزاری نشست های عقیدتی و سیاسی، برگزاری یادواره شهدای زن و زنان ایثارگر در شهرستان ها اشاره کرد.

سردار موسوی همچنین از حضور در گلزار شهدا خبر داد و گفت: شهیدان الگویی بی نظیری برای جوانان این مملکت هستند.

وی ادامه داد: راهپیمایی خانوادگی و اعضای شورای عالی بسیج رسانه با امام جمعه، استاندار و فرمانده سپاه از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این هفته است.

این مسئول در پایان با اشاره به روزشمار هفته دفاع مقدس گفت: بصیرت، شجاعت و ولایت، دانش آموزان و نوآوران دانشمندان، جوانان و آمادگی دفاع سربازان، زنان و ارزشهای اسلامی پایداری ملی، وحدت استکبار ستیزی و بیداری اسلامی، روز رزمندگان و جهاد گران و فرماندهان، شهادت کرامت عزت عناوینی هستند که برای روزهای هفته دفاع مقدس در نظر گرفته شده اند.

