«نورالدین پسر ایران» به چاپ پنجاه و پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نورالدین پسر ایران» روایت پسر 16 ساله‌ای از اهالی روستای خنجان در حوالی تبریز در آذربایجان شرقی است که حضور در دفاع مقدس را در گردان‌های خط‌‌شکن لشکر 31 عاشورا به عنوان نیروی آزاد، غواص و فرمانده دسته و در جبهه‌های مختلف تجربه کرده و بارها مجروح شده است.



نورالدین نزدیک به 80 ماه از دوران جنگ تحمیلی را علیرغم جراحات سنگین و شهادت برادر کوچک‌ترش سید صادق در برابر چشمانش در جبهه ماند و در عملیات‌های متعددی حضور داشت و جانباز هفتاد درصد دفاع مقدس است.



رهبر انقلاب در اواخر سال گذشته پس از مطالعه این اثر، در دست نوشته‌ای بر این کتاب نوشتند: این نیز یکی از زیباترین نقاشی‌های صفحه‌ پُرکار و اعجاز گونه‌ هشت سال دفاع مقدس است. هم راوی و هم نویسنده حقاً در هنرمندی، سنگ تمام گذاشته‌اند. آمیختگی این خاطرات به طنز و شیرین‌زبانی که از قریحه‌ ذاتی راوی برخاسته و با هنرمندی و نازک‌اندیشیِ نویسنده، به خوبی و پختگی در متن جا گرفته است، و نیز صراحت و جرأت راوی در بیان گوشه‌هایی که عادتاً در بیان خاطره‌ها نگفته می‌ماند، از ویژگی‌های برجسته‌ این کتاب است. تنها نقصی که به نظر رسید نپرداختن به نقش فداکارانه‌ همسری است که تلخی‌ها و دشواری‌های زندگی با رزمنده‌‌ای یکدنده و مجروح و شلوغ را به جان خریده و داوطلبانه همراهی دشوار و البته پر اَجر با او را پذیرفته است. ساعات خوش و با صفایی را در مقاطع پیش از خواب با این کتاب گذراندم والحمدلله».



کتاب «نورالدین پسر ایران»پس از انتشار، همواره جزو پرفروش‌ترین آثار سوره مهر بوده است. در ایام نمایشگاه کتاب تهران هم با استقبال فراوان مخاطبان روبه رو شد؛ به طوری که در 10 روز ایام نمایشگاه، 10 تیراژ از این کتاب به فروش رفت تا از این حیث نیز رکورددار فروش کتاب نمایشگاه باشد.



کتاب «نورالدین پسر ایران» در ۶۹۸ صفحه، قطع گالینگور و در تیراژ ۲۰۰۰ جلد و با قیمت ۱۴ هزار تومان توسط انتشارات سوره مهر به چاپ پنجاه و پنجم رسیده است.