  1. استانها
  2. فارس
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

حوادث رانندگی در فارس 11 کشته و زخمی برجای گذاشت

حوادث رانندگی در فارس 11 کشته و زخمی برجای گذاشت

شیراز - خبرگزاری مهر: دو سانحه رانندگی در استان فارس 10 زخمی و یک کشته بر جای کذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تصادف در ساعت هفت و 27 دقیقه سه شنبه رخ داد که طی آن یک خودروی ال 90 واژگون شد.

در این سانحه که در محور آباده - شیراز رخ داد پنج نفر مصدوم و یک نفر کشته شدند.

پس از وقوع این سانحه بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدندکه مصدومان را بعد از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان اعزام کردند.

همچنین در سانحه دیگر در محور داراب - بندرعباس که ساعت 12 و یک دقیقه امروز سه شنبه رخ داد یک دستگاه پراید واژگون و طی آن پنج نفر زخمی شدند.

بر این اساس در پی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 داراب بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان اعزام کردند.

کد مطلب 1699243

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها