حوادث رانندگی در فارس 11 کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تصادف در ساعت هفت و 27 دقیقه سه شنبه رخ داد که طی آن یک خودروی ال 90 واژگون شد.

در این سانحه که در محور آباده - شیراز رخ داد پنج نفر مصدوم و یک نفر کشته شدند.

پس از وقوع این سانحه بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدندکه مصدومان را بعد از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان اعزام کردند.

همچنین در سانحه دیگر در محور داراب - بندرعباس که ساعت 12 و یک دقیقه امروز سه شنبه رخ داد یک دستگاه پراید واژگون و طی آن پنج نفر زخمی شدند.

بر این اساس در پی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 داراب بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان اعزام کردند.