  1. استانها
  2. یزد
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

۲ حادثه رانندگی در محور دهشیر_تفت با یک فوتی و ۹ مصدوم

۲ حادثه رانندگی در محور دهشیر_تفت با یک فوتی و ۹ مصدوم

یزد-رئیس اورژانس استان یزد از وقوع دو سانحه رانندگی در محور دهشیر به تفت در فاصله‌ای کمتر از دو ساعت خبر داد که جان یک نفر را گرفت و ۹ نفر دیگر را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد میرجلیلی، با تشریح وقوع دو سانحه رانندگی در محور دهشیر به تفت در عصر روز دوشنبه دهم شهریورماه ۱۴۰۴ گفت: نخستین حادثه در ساعت ۱۵:۴۳ رخ داد که در آن، یک دستگاه خودروی پراید واژگون شد و پنج نفر از سرنشینان آن دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: دومین سانحه در ساعت ۱۷:۳۳ به وقوع پیوست، در این حادثه، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ واژگون شد که متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم شدند. میرجلیلی خاطرنشان کرد: مصدومان هر دو حادثه پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی توسط نیروهای اورژانس، به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد خبر 6577294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها