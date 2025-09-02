۲ حادثه رانندگی در محور دهشیر_تفت با یک فوتی و ۹ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد میرجلیلی، با تشریح وقوع دو سانحه رانندگی در محور دهشیر به تفت در عصر روز دوشنبه دهم شهریورماه ۱۴۰۴ گفت: نخستین حادثه در ساعت ۱۵:۴۳ رخ داد که در آن، یک دستگاه خودروی پراید واژگون شد و پنج نفر از سرنشینان آن دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: دومین سانحه در ساعت ۱۷:۳۳ به وقوع پیوست، در این حادثه، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ واژگون شد که متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم شدند. میرجلیلی خاطرنشان کرد: مصدومان هر دو حادثه پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی توسط نیروهای اورژانس، به مراکز درمانی منتقل شدند.